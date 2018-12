Что произошло за день: вторник, 11 декабря

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сразу два сбоя произошли утром в московском метро. На зеленой и фиолетовой ветках поезда следовали с увеличенными интервалами, на платформах скопилось огромное количество людей, пассажиры жаловались, что поезда стоят в тоннелях. Движение было восстановлено к 10 утра.

- Немецкий таблоид Bild сообщил, что в архивах Штази было найдено удостоверение Владимира Путина. Дмитрий Песков не исключил, что президенту во время его работы в ГДР могло быть выдано удостоверение министерства государственной безопасности этой страны.

- Запущенная с военного полигона "Капустин Яр" ракета, предположительно, упала из-за неполадок, не достигнув цели. Пострадавших и разрушений нет. Источники расходятся во мнениях в вопросе типа ракеты: по одним данным, речь идет о зенитной ракетной системе С-300, по другим, об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Искандер".

- Глава Росгвардии Виктор Золотов потребовал от Алексея Навального через суд опровержение и миллион рублей. Речь идет о расследование ФБК о поставках продуктов для Росгвардии мясокомбинатом "Дружба народов". По словам адвоката, в случае победы в суде, полученные истцом деньги будут отправлены на благотворительность.

- В Центральном доме журналиста в Москве прошло прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Более четырех часов люди несли к гробу цветы, на церемонию приехал Владимир Путин. Как стало известно, Людмилу Алексееву похоронят в семейной могиле в США.

- Жена футболиста Дениса Глушакова заявила, что он угрожает ей убийством. По информации источника, полиция получила соответствующее заявление и проводит проверку в отношении капитана московского "Спартака".

- Журнал Time назвал персону года. Звание досталось журналистам, которые, как отмечает редакция издания, ведут войну за истину. В их числе покойный саудовский репортер Джамаль Хашкаджи, который будет на обложке нового номера Time.

- "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) группы Queen стала самой популярной композицией XX века на стриминговых сервисах. Количество прослушиваний композиции на Spotify, Apple Music, YouTube и др. превысило 1,6 млрд. Песня опередила Smells Like Teen Spirit от Nirvana, Sweet Child O' Mine от Guns N' Roses и Take on Me от A-ha.