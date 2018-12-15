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Культура

Путин согласился с Запашным, возмутившимся планами развития "Цирка дю Солей" в Сколково

Президент заявил, что слабо представляет ситуацию, когда в Монреале мог бы появиться филиал российского цирка

Путин согласился с Запашным, возмутившимся планами развития "Цирка дю Солей" в Сколково
Репетиция "Цирка дю Солей" в Москве. 2015 год
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин видит в попытках канадского "Цирка дю Солей" создать постоянную базу в России борьбу за цирковой рынок и не считает такую идею целесообразной.

"Это - по сути, борьба за рынок. И распахивать ворота так уж совсем, ну, не знаю", - сказал он на заседании президентского Совета по культуре и искусству.

Так глава государства отреагировал на слова входящего в Совет директора Большого московского цирка Эдгара Запашного о том, что в 2019 году в Сколково будет открыта стационарная площадка канадского цирка.

"Я считаю, что это неприемлемо, я считаю, что это неправильно. Никто не мешает им приезжать сюда с временными гастролями, ни уже больше десяти лет сюда ездят. Но это точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте", - добавил Запашный.

При этом он отметил, что слабо представляет себе ситуацию, когда в Монреале мог бы появиться филиал российского цирка или театра.

"Конечно, зритель хочет посмотреть, но я, скорее всего, на вашей стороне. Посмотреть - это одно, а давать им здесь развиваться на нашей базе, то совсем другая история. Моя позиция очень близка вашей", - продолжил Путин.

Он пообещал подробнее разобраться с этим вопросом и обратил на него внимание министра культуры Владимира Мединского.

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Теги: Владимир Путин
Культура
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