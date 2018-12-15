Что произошло за день: суббота, 15 декабря

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Киеве состоялся объединительный собор, по итогам которого было объявлено о создании Украинской православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем - митрополитом Киевским и всея Украины - был избран Епифаний Думенко. После собора присутствовавший на нем президент Петр Порошенко пообещал, что государство "не будет вмешиваться в дела церковные", а также объявил, что лично поедет за томосом об автокефалии в Константинополь. В РПЦ, в свою очередь, назвали ничтожным прошедший в Киеве объединительный собор, а избрание главы единой поместной церкви ничего не значащим.

- Организаторы Всемирного экономического форума отказались от ранее принятого решения не приглашать в Давос российских бизнесменов, попавших в санкционные списки США. Официальная делегация из России примет участие в форуме. По данным источника "Интерфакса", организаторы Давоса изменили позицию после переговоров на ноябрьском саммите в Дубае.

- Президент Владимир Путин назвал бесперспективным метод "хватать и не пущать" в ситуации с запретом молодежных концертов. "Если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять", - сказал он на заседании Совета по культуре и искусству в Петербурге.

- В ходе того же Совета по культуре Эдгар Запашный возмутился планами канадского "Цирка дю Солей" создать постоянную базу в России. С ним согласился Владимир Путин, назвавший происходящее борьбой за цирковой рынок.

- Сборная России забросила семь шайб Чехии в матче Кубка Первого канала. Российские хоккеисты выиграли второй матч подряд на домашнем турнире.

- Международный союз биатлонистов решил, что пока не будет принимать мер в отношении россиян, которых австрийские власти обвиняют в нарушении антидопинговых правил.

- В Париже продолжились протесты "желтых жилетов", однако в эту субботу акция оказалась не столь массовой, как в предыдущие недели. Тем не менее, полиция задержала более 80 человек.