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Культура

Мультфильм о Человеке-пауке установил рекорд декабрьских сборов для анимационного кино

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Мультфильм "Человек паук: Через вселенные" в первые дни мирового проката установил декабрьский рекорд дебютных сборов для анимационного кино.

По данным сайта BoxOfficeMojo, проданные на этот мультфильм билеты в общей сложности принесли кинотеатрам $56,4 млн. Предыдущий рекорд декабря в 2016 году установил мультфильм "Зверопой" (Sing).

В Северной Америке сборы за премьерные выходные составили $35,4 млн. В 44 странах за пределами региона, где показы стартовали на прошлой неделе, выручка достигла $21 млн, в том числе в Южной Корее - $3,3 млн, в Великобритании - $2,9 млн, в России и Австралии - по $2,3 млн.

К следующим выходным мультфильм выйдет на экраны еще в 11 странах, включая Китай, где ожидается новый рекорд сборов, и Испанию.

Новую серию приключений Человека-паука высоко оценили как критики (А+ на CinemaScore), так и сами зрители (97% на Rotten Tomatoes, 8,8 из 10 на IMDb).

Вместе с тем фильм "Аквамен" занял первое место по сборам за пределами США и Канады, с 7 декабря на него проданы билеты более чем на $260 млн, в том числе почти на $95 млн в Китае. В Северной Америке премьера состоится 21 декабря.

По данным ЕАИС - российского трекера киноаудитории, в первые выходные показа в России "Аквамен" заработал 487,4 млн рублей. На втором месте была фантастическая лента "Бамблби" из киновселенной Трансформеров - 168,5 млн рублей, на третьем - "Человек паук: Через вселенные" с суммой 128,6 млн рублей.

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Теги: Человек-паук

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