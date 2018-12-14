Культура

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

В лидерах - две фантастические ленты и мультфильм про Человека-паука

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели
Кадр из фильма "Аквамен"
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - На этой неделе в российский кинопрокат вышли десять фильмов, в том числе фантастический боевик "Аквамен" и мультфильм "Человек паук: Через вселенные ". "СКАН-Интерфакс" проанализировал, какие премьеры чаще всего упоминались в СМИ.

Первое место с 768 упоминаниями за декабрь заняла фантастическая лента "Аквамен" режиссера Джеймса Вана. Действие фильма разворачивается в подводном мире семи морей. Герой картины - сын работника маяка Артур (Джейсон Момоа) обладает сверхспособностями: он умеет дышать под водой и даже разговаривать с рыбами. Эти умения даны Артуру не зря: однажды ему предстоит остановить надвигающуюся войну с сушей.

Вторую строчку с 566 упоминаниями занял мультфильм "Человек паук: Через вселенные" режиссеров Боба Персичетти, Питера Рэмзи и Родни Ротмана. Согласно сюжету, подросток из Нью-Йорка Майлс Моралес попадает в эпицентр противостояния Человека-паука (Питера Паркера) и группы злодеев, в ходе которого происходит катаклизм с коллайдером для перемещения в параллельные реальности. Питер Паркер завещает Моралесу уничтожить коллайдер и тем самым предотвратить происки злодеев.

На третьей строчке фантастическая лента "Бамблби" (467 упоминаний) режиссера Трэвиса Найта. Действия фильма разворачиваются в 80-е. Робот Бамблби находит убежище на автомобильной свалке в городке, где живет девушка Чарли (Хейли Стайнфелд), которая мечтает обзавестись собственным автомобилем. Однажды она находит покореженного и сломленного авторобота.

Четвертое место занял мультфильм "Гринч" (415 упоминаний) режиссеров Ярроу Чейни и Скотта Моужера. Герой ленты – волосатое чудище Гринч, которое даже из своей темной пещеры замечает, как все готовятся к Рождеству. Но Гринч не рад предстоящему торжеству – он собирается сделать все возможное, чтобы праздник не удался.

На пятой строчке с 177 упоминаниями лента "Хрусталь" режиссера-дебютанта Дарьи Жук, выдвинутый на соискание премии "Оскар" от Белоруссии. В центре сюжета творческая девушка Веля, которая бросает все силы на то, чтобы вырваться из постсоветского Минска в город мечты Чикаго, где, по ее мнению, есть все условия для счастливой жизни. Но чтобы получить американскую визу девушке нужно принести в посольство справку с места работы, которую получить оказывается затруднительно.

Шестое место с 94 упоминаниями занял фильм "Счастливый Лазарь" режиссера Аличе Рорвахер. Действия картины происходят в итальянской деревеньке Инвиолата, местные жители которой принадлежат "маркизе", сигаретной королеве, которая использует их труд. В один прекрасный момент, когда молодой аристократичный Танкреди заводит дружбу с Лазарем — простодушным деревенским юношей, привычный быт деревенских жителей полностью разрушается.

На седьмой строчке документальная лента "Почему мы креативны?" (60 упоминаний) Германа Васке. Режиссер на протяжении 30 лет общался с выдающимися личностями нашей эпохи — учеными, музыкантами, художниками и режиссерами. Он задавал им вопросы о природе креативности, и о том, как им удалось преуспеть в своей сфере. Собеседниками Васке стали такие знаменитости, как Дэвид Боуи, Джим Джармуш, Стивен Хокинг, Умберто Эко, Дэвид Линч, Дэмьен Хёрст, Бьорк, Марина Абрамович, Далай-лама, Квентин Тарантино, Ник Кейв, Славой Жижек и многие другие.

Остальные премьеры упоминались в СМИ менее 50 раз.

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Теги: кино, Аквамен
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