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Культура

Директор иркутского "Театра пилигримов" умер после тяжелой болезни

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Директор и художественный руководитель областного государственного музыкального театра-студии "Театр Пилигримов" Владимир Соколов умер накануне в Иркутске, сообщила во вторник пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

"После тяжелой болезни ушел из жизни художественный руководитель и директор "Театра пилигримов", композитор, актер и режиссер Владимир Соколов", - говорится в сообщении.

Соколов родился 11 ноября 1952 года в Хабаровске. В 1981 году в Иркутске создал рок-группу "Пилигримы", именем которой позднее назвал экспериментальный музыкальный театр-студию, в 1991 году получивший статус государственного учреждения культуры.

"Театр получил широкую известность в России и за рубежом благодаря своим ярким и неординарным постановкам, плотной гастрольной деятельности и активной работой с творческими коллективами", - отмечается в сообщении.

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