Скончалась американская актриса и режиссер Пенни Маршалл

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Американская актриса и режиссер Пенни Маршалл скончалась в понедельник в возрасте 75 лет, сообщает во вторник TMZ.

Уточняется, что актриса умела в своем доме на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. По данным издания, причиной смерти стали осложнения, полученные в результате сахарного диабета.

Пенни Маршал получила известность после роли Лаверны в телесериале "Лаверна и Ширли" (1976-1983). Сериал стал хитом в 1976 году и был продлен на восемь сезонов. За эту роль Маршалл получила три номинации на премию "Золотой глобус". Маршалл стала первой женщиной-режиссером, чья комедия "Большой" (1988) с Томом Хэнксом собрала более 100 миллионов долларов в американском прокате. "Большой" был отмечен несколькими номинациями на "Оскар".