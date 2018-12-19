Скончался заслуженный артист РФ Олег Мартьянов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Заслуженный артист России Олег Мартьянов умер в возрасте 66 лет, сообщается во вторник на сайте Малого театра.

"18 декабря на 67 году жизни скончался заслуженный артист России Олег Сергеевич Мартьянов. Коллектив Малого театра приносит свои соболезнования родным и близким артиста", - говорится в сообщении.

Олег Мартьянов родился 18 марта 1952 года. В 1973 году он был принят в труппу Государственного академического Малого театра, где работал 45 лет. Всего на счету Олега Мартьянова около 70 работ.