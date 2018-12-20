Фестиваль духовной музыки пройдет в Москве во второй половине января

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - IX Московский Рождественский фестиваль духовной музыки под руководством маэстро Владимира Спивакова и митрополита Волоколамского Илариона пройдет в Московском международном Доме музыки с 13 по 27 января 2019 года.

Как сообщают организаторы, на форуме выступят российские и зарубежные хоровые коллективы и ансамбли, которые представят образцы европейской духовной музыки разных веков и стилей.

Рождественский фестиваль откроет концерт с участием Московского Синодального хора под руководством Алексея Пузакова и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением Спивакова.

На концертах предстоящего форума по традиции выступят известные церковные коллективы - Хор Московского Сретенского монастыря и Праздничный хор Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. В рамках фестиваля пройдет концерт одного из старейших детских хоров в Европе - норвежского Nidarosdomens Guttekor (Норвежский королевский хор мальчиков) при Кафедральном соборе Тронхейма. Еще один почетный участник проекта - известный британский ансамбль The King's Singers, отметивший в 2018 году полувековой юбилей.

Традиционным завершением фестиваля станет выступление художественного руководителя форума, народного артиста СССР Владимира Спивакова, Национального филармонического оркестра России и Академического Большого хора "Мастера хорового пения". На этом концерте прозвучит реквием Карла Дженкинса. Реквием, созданный в 2005 году, Дженкинс посвятил памяти своего отца. В том же году автор лично продирижировал премьерой в Великобритании, а спустя пять лет сочинение впервые прозвучало в России. В рамках фестиваля состоится московская премьера этого произведения.

Фестиваль проводится с благословения патриарха Московского и всея Руси Кирилла.