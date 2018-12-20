Главные новости
В РоссииБольшая пресс-конференция Путина. Цитаты и контекстВ миреДепутаты Верховной рады подрались после принятия закона о лишении УПЦ ее названияВ РоссииГосдума отказалась от новогоднего корпоратива
Культура

Фестиваль духовной музыки пройдет в Москве во второй половине января

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - IX Московский Рождественский фестиваль духовной музыки под руководством маэстро Владимира Спивакова и митрополита Волоколамского Илариона пройдет в Московском международном Доме музыки с 13 по 27 января 2019 года.

Как сообщают организаторы, на форуме выступят российские и зарубежные хоровые коллективы и ансамбли, которые представят образцы европейской духовной музыки разных веков и стилей.

Рождественский фестиваль откроет концерт с участием Московского Синодального хора под руководством Алексея Пузакова и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением Спивакова.

На концертах предстоящего форума по традиции выступят известные церковные коллективы - Хор Московского Сретенского монастыря и Праздничный хор Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. В рамках фестиваля пройдет концерт одного из старейших детских хоров в Европе - норвежского Nidarosdomens Guttekor (Норвежский королевский хор мальчиков) при Кафедральном соборе Тронхейма. Еще один почетный участник проекта - известный британский ансамбль The King's Singers, отметивший в 2018 году полувековой юбилей.

Традиционным завершением фестиваля станет выступление художественного руководителя форума, народного артиста СССР Владимира Спивакова, Национального филармонического оркестра России и Академического Большого хора "Мастера хорового пения". На этом концерте прозвучит реквием Карла Дженкинса. Реквием, созданный в 2005 году, Дженкинс посвятил памяти своего отца. В том же году автор лично продирижировал премьерой в Великобритании, а спустя пять лет сочинение впервые прозвучало в России. В рамках фестиваля состоится московская премьера этого произведения.

Фестиваль проводится с благословения патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва

Новости по теме

Культура
Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
На этой неделе в российский кинопрокат вышли всего четыре фильмаПодробнее
 Скончался заслуженный артист РФ Олег МартьяновСкончался заслуженный артист РФ Олег Мартьянов
Актер Малого театра умер на 67-ом году жизниПодробнее
 Минкультуры создаст новый вуз, призванный удержать творческую молодежь в регионахМинкультуры создаст новый вуз, призванный удержать творческую молодежь в регионах
У него будут филиалы в четырех городах РФ, образование "выше столичного уровня" и принципиально новые программы обученияПодробнее
 Путин согласился с Запашным, возмутившимся планами развития "Цирка дю Солей" в СколковоПутин согласился с Запашным, возмутившимся планами развития "Цирка дю Солей" в Сколково
Президент заявил, что слабо представляет ситуацию, когда в Монреале мог бы появиться филиал российского циркаПодробнее
Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
В лидерах - две фантастические ленты и мультфильм про Человека-паукаПодробнее
 "Богемская рапсодия" стала самой популярной композицией XX века на стриминговых сервисах"Богемская рапсодия" стала самой популярной композицией XX века на стриминговых сервисах
Пользователи Spotify, Apple Music и YouTube прослушали ее 1,6 млрд разПодробнее
 "Свечения" искусства в дни Хануки"Свечения" искусства в дни Хануки
Галерея "Триумф" представила выставку современных художников из Израиля в рамках первого ханукального фестиваля "Shine Bright"Подробнее
 Самые обсуждаемые кинопремьеры неделиСамые обсуждаемые кинопремьеры недели
Фэнтези "Щелкунчик и четыре королевства", психологический триллер фон Триера и "Заповедник" с БезруковымПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 декабря6 фото
19 декабря
Фотохроника 19 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБольшая пресс-конференция Путина. Цитаты и контекстВ миреДепутаты Верховной рады подрались после принятия закона о лишении УПЦ ее названияВ РоссииГосдума отказалась от новогоднего корпоративаВ РоссииМнения россиян о правильности курса развития страны разделилисьМоскваВ Москве собрались удвоить штраф за неоплату парковкиВ РоссииОбвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева осужден на 18 лет

Российский биатлонист Логинов стал вторым в спринте на чешском этапе Кубка мира

ВС взыскал с Минпромторга "забытую" субсидию на крупнейший в России экскаватор

Трамп отказался подписать проект временного бюджета без статьи о расходах на охрану границы с Мексикой

Что произошло за день: четверг, 20 декабря

Большая пресс-конференция Путина, удвоение парковочных штрафов в Москве и смена названия УПЦ Подробнее

Продажи некоторых моделей iPhone оказались под угрозой запрета в Германии

В США двух хакеров обвинили в кибератаках в интересах Китая

Нидерланды задумались о международном суде против России по делу о крушении MH17

Фестиваль духовной музыки пройдет в Москве во второй половине января

Пятеро осужденных россиян помилованы президентом РФ

Пятеро осужденных россиян помилованы президентом РФУказы вступят в силу через 10 дней после публикации Подробнее

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию

"Уралкалий" проиграл в первой инстанции налоговый спор на 983 млн рублей

В США подтвердили планы Трампа и Ким Чен Ына встретиться после Нового года

Минюст США начал расследование о коррупции в отношении Airbus

Евро поднялся выше 78 рублей впервые с 24 сентября

В Португалии повысили МРОТ до 600 евро в месяц

Фотохроника 20 декабря

Фотохроника 20 декабря8 фото

Школьник умер на уроке физкультуры в Дербенте

Факультет журналистики МГУ объявил лауреата стипендии "Интерфакса-2019"

Судоходство в Керченском проливе будет восстановлено в четверг вечером

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');