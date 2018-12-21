Редко исполняемые произведения прозвучат в Москве на фестивале камерной музыки

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - XXII Фестиваль камерной музыки "Возвращение" пройдет в Малом зале Московской консерватории с 8 по 14 января 2019 года, сообщили "Интерфаксу" организаторы фестиваля.

Это четыре концерта, включающие шедевры камерной музыки, редко исполняемые произведения великих композиторов, российские премьеры отечественных и зарубежных авторов. Традиционно одним из вечеров является "Концерт по заявкам", программа которого составляется с учетом пожеланий самих исполнителей. Три остальных концерта - тематические.

Темы программ XXII "Возвращения" сформулированы как "Дилетанты", "Ремейки" и "Неo".

8 января в программе "Дилетанты" можно будет услышать сочинения королевских особ - Ричарда I Львиное Сердце (1157-1199) и Тибо IV Шампанского (1201-1253), Папы Римского Св. Льва IX (1002-1054), Александра Грибоедова, Чарльза Спенсера Чаплина и других композиторов-любителей.

В программе "Ремейки" (10 января) прозвучат обработки произведений знаменитых композиторов, сделанные другими знаменитыми композиторами - такие, например, как песни Франца Шуберта в переложении для фортепиано Ференца Листа, "Россини-сюита" для камерного оркестра авторства Бенджамина Бриттена или фортепианные транскрипции сочинений Баха для скрипки соло, сделанные Сергеем Рахманиновым.

Программу "Нео" (12 января) составили сочинения композиторов - представителей новых направлений в истории музыки XX в., таких как неоклассики Богуслав Мартину и Пауль Хиндемит, неофольклорист Золтан Кодай, неоромантик Марьян Мозетич или Астор Пьяццолла, родоначальник стиля, получившего название tango nuevo.

Завершится фестиваль 14 января традиционным "Концертом по заявкам".

На сцене Малого зала консерватории выступят как постоянные участники фестиваля, так и новые гости. Среди артистов, которые за годы существования форума вошли в его "основной состав", - художественные руководители "Возвращения" Роман Минц (скрипка) и Дмитрий Булгаков (гобой), а также пианисты Яков Кацнельсон, Ксения Башмет, Александр Кобрин, виолончелист Борис Андрианов, кларнетисты Игорь Федоров и Антон Дресслер, скрипач Борис Бровцын, альтисты Сергей Полтавский и Тимур Якубов.