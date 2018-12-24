Сергей Юрский попал в больницу

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Актера Сергея Юрского госпитализировали в инфекционное отделение больницы, сообщил в понедельник телеканал РЕН ТВ.

Юрского госпитализировали из-за воспаления в воскресенье. Точная причина болезни неизвестно, однако актер находится в сознании.

Сергею Юрскому 83 года, за свою карьеру он сыграл множество ролей в Большом драматическом театре имени Горького и Театре имени Моссовета. Славу киноактера ему принесли роли в фильмах "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Республика ШКИД" и других. Он также лауреат премии "Золотая маска" и заслуженный артист РСФСР.