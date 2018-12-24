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Культура

Сергей Юрский попал в больницу

Актера госпитализировали в инфекционное отделение

Сергей Юрский попал в больницу
Сергей Юрский
Фото: ТАСС, Сергей Юрский

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Актера Сергея Юрского госпитализировали в инфекционное отделение больницы, сообщил в понедельник телеканал РЕН ТВ.

Юрского госпитализировали из-за воспаления в воскресенье. Точная причина болезни неизвестно, однако актер находится в сознании.

Сергею Юрскому 83 года, за свою карьеру он сыграл множество ролей в Большом драматическом театре имени Горького и Театре имени Моссовета. Славу киноактера ему принесли роли в фильмах "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Республика ШКИД" и других. Он также лауреат премии "Золотая маска" и заслуженный артист РСФСР.

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Теги: кино, театр, Сергей Юрский

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