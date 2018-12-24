Что случилось этой ночью: 24 декабря

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- CNN узнал, что указ о выводе американских войск из Сирии уже подписан. Вывод планируют закончить за несколько недель. В том же время президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган обсудили, как избежать "вакуума власти" в отсутствие американской армии.

- Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек. Пострадали более тысячи человек Ожидается, что оба показателя вырастут в ближайшие дни.

- Актер Сергей Юрский попал в больницу. Его госпитализировали в инфекционное отделение. Юрский находится в сознании.

- Лидер новой украинской церкви собрался изменить отношение православных к сексуальным меньшинствам. Он признал, что для этого нужно пройти долгий путь, но Украина "движется в сторону Европы".