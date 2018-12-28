Самые обсуждаемые кинопремьеры недели

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - На этой неделе в российский кинопрокат вышли четыре фильма, в том числе новогодняя комедия "Елки последние" и мультфильм "Три богатыря и Наследница престола". "СКАН-Интерфакс" проанализировал, какие премьеры чаще всего упоминались в СМИ.

Первую строчку с 1860 упоминаниями за декабрь текущего года заняла лента "Ёлки Последние" режиссеров Тимура Бекмамбетова, Егора Баранова, Анны Яковлевны Пармас и Александра Котта.

В заключительной части новогодней франишизы зрителей ожидают пять новелл с участием Ивана Урганта и Сергея Светлакова, Дмитрия Нагиева и многих других. Герои новелл переживут романтичные, опасные и даже трагичные события своей жизни в канун Нового года.

На втором месте с 620 упоминаниями приключенческий мультфильм режиссера Константина Бронзита "Три богатыря и Наследница престола". Согласно сюжету, князь Киевский решил назначить наследника престола, но не может определиться с тем, кто им станет. Выбор князя падает на принцессу – племянницу Забаву, которая тем временем вместе со своим мужем Елисеем получает образование в далеком Царьграде, где правит коварный Василевс. Теперь перед тремя богатырями и придворным конем Юлием стоит непростая задача - вернуть наследницу на родную землю.

На третье строчке с 75 упоминаниями романтическая комедия "Любовь и прочий зоопарк" режиссера Антони Кордье. Герой фильма – молодой человек Гаспар (Феликс Моати) возвращается из Парижа на свадьбу отца и предлагает встретившейся по дороге эксцентричной девушке Лоре (Летиция Дош) составить ему компанию. Однако Лора еще не знает о том, что семья Гаспара живет рядом с заповедником.

Менее 50 раз в СМИ упоминался фильм-концерт "Йонас Кауфман: Под звездами".