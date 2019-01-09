Культура

Две трети кинозрителей в новогодние праздники купили билеты на отечественные фильмы

Российские картины за каникулы собрали 3,3 млрд рублей

Две трети кинозрителей в новогодние праздники купили билеты на отечественные фильмы
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сборы российских картин за новогодние праздники составили 3,3 млрд рублей, всего кинотеатры посетило 16,7 млн человек, которые в целом потратили 4,5 млрд рублей.

"Доля российского кино по итогам новогодних праздников составила 72,9% совокупной посещаемости кинотеатров страны. Совокупный бокс-офис российских картин за период с 30 декабря по 8 января составил 3,3 млрд рублей, иностранного кино - 1,2 млрд рублей. За этот период кинотеатры посетило 16,7 млн зрителей, которые приобрели билетов на общую сумму в 4,5 млрд рублей", - говорится распространенном в среду отчете Фонда кино, которым располагает "Интерфакс".

В пресс-службе Фонда отметили, что итоговые показатели превзошли прошлогодние на 11,4% и 12% соответственно: тогда 15 млн зрителей потратили 4 млрд рублей.

По данным Фонда, из общего числа посетителей кинотеатров 12 млн зрителей предпочли российские ленты, что на 2,6 млн человек больше, чем за аналогичный период годом ранее. Эксперты также зафиксировали сокращение сборов зарубежных картин почти на 900 тысяч рублей.

Самым кассовым фильмом новогодних каникул стала лента Алексея Сидорова "Т-34" с Александром Петровым в главной роли. По данным Фонда, ее посмотрели 4,7 млн человек, общие кассовые сборы ленты превысили 1,3 млрд рублей.

Второе место рейтинга заняла комедия "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" (главную роль также исполнил Петров). За время праздников ее посмотрели 2,9 млн человек, сборы составили 809 млн рублей.

Тройку лидеров занимают "Елки Последние" - 1,9 млн человек и 518 млн рублей.

Единственной иностранной лентой, вошедшей в топ-5 самых кассовых картин праздников, стал анимационный фильм "Гринч" - 1,9 млн зрителей и 467,8 млн рублей сборов обеспечили ему четвертое место в рейтинге.

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Теги: Фонд кино

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