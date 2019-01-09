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Культура

Warner Bros. выпустит фильм о кукле Барби

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Производитель игрушек Mattel Inc. и киностудия Warner Bros. Pictures Group объединились для съемок фильма, героями которого станут куклы серии Barbie.

Как говорится в сообщении Mattel, главную роль в фильме, съемки которого еще не начались, исполнит австралийская актриса Марго Робби, в прошлом году номинированная на "Оскар" за картину "Тоня против всех".

"Barbie - одна из самых знаковых франшиз в мире, и мы счастливы перенести ее на большой экран вместе с Warner Bros. и Марго Робби", - заявил CEO и председатель совета директоров Mattel Инон Крейз.

Ранее Mattel уже пыталась снять фильм по вселенной кукол Barbie вместе с кинокомпанией Sony Pictures, но из-за различных проблем проект был свернут. По слухам, куклу могли сыграть Энн Хэтэуэй или комедийная актриса Эми Шумер.

В сентябре 2018 года Mattel создал специальное подразделение, которое занимается созданием кинокартин по мотивам брендов, принадлежащих компании. Подразделение Mattel Films возглавила известный продюсер Робби Бреннер, которая работала над оскароносным фильмом "Далласский клуб покупателей".

Главные конкуренты Mattel уже давно продают лицензии на использование своих брендов в фильмах. В частности, в последнее время вышли несколько фильмов по вселенной Lego, а также блокбастеры "Трансформеры" и "G.I. Joe" на основе серий игрушек производства Hasbro.

Благодаря выходу на кинорынок компании могут повысить продажи своих игрушек и получить дополнительную прибыль за счет продажи лицензий. В частности, из-за этого капитализация Hasbro почти втрое превосходит Mattel при сопоставимом объеме выручки двух компаний.

Акции Mattel слабо меняются в среду. За последние 12 месяца капитализация компании снизилась на четверть, до $3,87 млрд. Для сравнения: рыночная стоимость Hasbro составляет $10,54 млрд.

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Теги: Warner Bros., Барби

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