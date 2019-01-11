Серебренникову присудили специальный приз на церемонии вручения премии "Белый слон"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Премию Мирона Черненко за "впечатляющий симбиоз в театре и кино" вручили Кириллу Серебренникову, передаёт корреспондент "Интерфакса" с церемонии.

Результаты голосования экспертного совета премии "Белый слон" оглашаются в пятницу в Доме кино.

"Премию Мирона Черненко мы решили вручить неоднократному лауреату нашей премии, худруку театра "Гоголь-центр" Кириллу Серебренникову, которому в этом году исполняется 50 лет", - сообщили ведущие церемонии в пятницу со сцены Дома Кино.

Они отметили, что награда вручается "за впечатляющий симбиоз в театре и кино".

Картина режиссёра "Лето" представлена, в номинации "Лучший фильм". Она соревнуется за награду с картинами "Сердце мира" Наталии Мещаниновой и "Война Анны" Алексея Федорченко.

Черненко с 1994 года по 2003 год занимал должность президента Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Премия "Белый слон" существует с 1992 года. До 2006 года называлась "Золотой Овен". Сначала премия вручалась как одна из наград "Кинотавра". В 1998 году получила статус национальной и стала вручаться Гильдией киноведов и кинокритиков.

Голосование проходит в два этапа. На первом этапе голосуют все члены Гильдии, после чего экспертный совет тайным голосованием выбирает из номинантов победителей.

Серебренников является одним из фигурантов дела "Седьмой студии". Им инкриминируется хищение в составе организованной группы 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации на реализацию проекта "Платформа" (часть 4 статьи 159 УК РФ).