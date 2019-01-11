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Культура

В Москве назвали лауреатов премии кинокритики и кинопрессы "Белый Слон"

Лучшим режиссером 2018 года назван Кирилл Серебренников за киноработу "Лето", а в номинации лучший фильм победила картина "Война Анны" Алексея Федорченко

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Лидерами по количеству наград премии "Белый слон" стали картины "Лето" Кирилла Серебренникова и "Война Анны" Алексея Федорченко, передаёт корреспондент "Интерфакса" с церемонии вручения.

Результаты голосования экспертного совета премии "Белый слон" стали известны в пятницу на церемонии в Доме кино.

Лучшим фильмом 2018 года названа картина "Война Анны" Федорченко.

В фильме рассказывается о том, как семья главной героини погибает во время массового расстрела. Больше двух лет девочка живет, прячась в нерабочем камине в комендатуре, пока деревню не освобождают от нацистов. Фильм снят без господдержки на средства создателей и средства, полученные в результате краудфандинга.

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Фильм также победил в категориях "Лучшая женская роль" - ее получила 9-летняя Марта Козлова и "Лучшая работа оператора" (Алишер Хамидходжаев).

В свою очередь "Лето" отметили за лучшую режиссуру (Серебренников), работу художника (Андрей Понкратов). Кроме того, Серебренникову присудили премию Мирона

Черненко за "впечатляющий симбиоз в театре и кино".

"Пожелаем, чтобы свобода внешняя и свобода внутренняя у нас совпадали", - сказал кинокритик Андрей Плахов, озвучивая имя лауреата.

Основная сюжетная линия фильма "Лето" - история знакомства и отношений 19-летнего Виктора Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома В.Цоя.

Главные роли исполнили корейский актер Тео Ю (В.Цой), фронтмен группы "Звери" Рома Зверь (М.Науменко), Ирина Старшенбаум (его жена Наталья).

Серебренников, обвиняемый в хищении бюджетных средств при реализации проекта "Платформа", монтировал картину, находясь под домашним арестом.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках основного конкурса 71-го Каннского кинофестиваля.

Серебренников является одним из фигурантов дела "Седьмой студии". Им инкриминируется хищение в составе организованной группы 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации на реализацию проекта "Платформа" (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Лучшую музыку к фильму, по мнению Гильдии, написали Роман Билык (Рома Зверь) и Герман Осипов ("Лето"), а также Леонид Десятников и Алексей Сергунин ("Ван Гоги").

Лучшим актером, по версии Гильдии, стал Евгений Цыганов (за роль в картине "Человек, который удивил всех"). Елену Кореневу назвали лучшей актрисой второго плана за фильм "Ван Гоги", а Дмитрия Поднозова отметили за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Сердце мира".

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Лучший сценарий написали Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский ("История одного назначения").

Премии за лучший дебют удостоилась картина "Хрусталь" Дарьи Жук, а лучшей документальной работой стала "Акварель" Виктора Косаковского.

Награду молодых кинокритиков "Голос" получил мини-сериал "Звоните Ди Каприо!" Жоры Крыжовникова.

Премия "Белый слон" существует с 1992 года. До 2006 года называлась "Золотой Овен". Сначала премия вручалась как одна из наград "Кинотавра". В 1998 году получила статус национальной и стала вручаться Гильдией киноведов и кинокритиков. Голосование проходит в два этапа. На первом этапе голосуют все члены Гильдии, после чего экспертный совет тайным голосованием выбирает из номинантов победителей.

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Теги: Белый слон, Кирилла Серебренников, Алексей Федорченко

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