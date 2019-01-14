В МХТ им. Чехова обнаружили накопившиеся с 2016 года нарушения

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ в ходе проверки обнаружило в деятельности МХТ имени Чехова нарушения законодательства за почти трехлетний период.

"Минкультуры России в октябре-ноябре 2018 года проведена комплексная проверка деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Московский Художественный академический театр имени А.П.Чехова". Установлены отдельные нарушения действующего законодательства РФ при осуществлении крупных сделок, расходовании средств на оплату труда, ремонтных работ, в использовании федеральной собственности", - говорится в сообщении ведомства.

В Минкультуры пояснили, что проверка касалась периода за 2016-2017 годы, а также за девять месяцев 2018 года. В министерстве сообщили "Интерфаксу", что не могут назвать сумму, в которую оцениваются нарушения.

Театр в лице худрука Сергея Женовача должен будет устранить эти нарушения и отчитаться о принятых мерах.

В свою очередь в пресс-службе театра агентству заявили, что нарушения, выявленные министерством культуры в деятельности МХТ имени Чехова, являются недочетами, они уже исправлены.

"У нас действительно была проверка, которая окончилась в ноябре. В ходе проверки были выявлены некоторые недочеты, которые исправлялись прямо во время проверки. А те, которые требуют некоторого времени для исправления, уже исправлены", - сказали в пресс-службе МХТ в понедельник.

Там уточнили, что срок предоставления отчета - 21 января. "Отчет уже подготовлен. До 21 января он будет представлен. Никаких серьезных нарушений в театре не выявлено. И многие недочеты имеют рекомендательный характер", - пояснили в театре.

О том, что Женовач, руководящий "Студией театрального искусства", станет новым худруком МХТ, объявили 23 марта 2018 года.