В Минкульте пообещали, что найденные в МХТ имени Чехова нарушения не скажутся на работе театра

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Выявленные при проверке МХТ имени Чехова нарушения никак не скажутся на работе театра, заверили в пресс-службе Минкультуры РФ.

Ранее сообщалось о том, что Минкультуры проверило деятельность МХТ имени Чехова за почти трехлетний период и обнаружило нарушения действующего законодательства. В театре "Интерфаксу" сообщили, что недочёты уже устранены.

"Выявленные нарушения никоим образом не скажутся на работе театра, все они решаемы, какие-то даже были устранены еще в ходе проверки. Руководство учреждения учло все замечания Минкультуры России", - сказали журналистам в Минкультуры в понедельник.

Там отметили, что в настоящее время театр готовит план "по устранению выявленных проблем, мы, со своей стороны, будем всячески способствовать их решению".

В ведомстве напомнили, что театр до 21 января должен предоставить Минкультуры отчет о проделанной работе.

Ранее в Минкультуры сообщили, что проверкой установлены "отдельные нарушения действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении крупных сделок, расходовании средств на оплату труда, ремонтных работ, в использовании федеральной собственности".

В Минкультуры заметили, что проверка касалась периода за 2016 - 2017 годы, а также 9 месяцев 2018 года.

В свою очередь в пресс-службе МХТ "Интерфаксу" уточнили, что отчет по исправлению недочетов, который должен быть представлен до 21 января, уже подготовлен.

"Никаких серьёзных нарушений в театре не выявлено. И многие недочеты имеют рекомендательный характер", - пояснили в театре.

Нынешний худрук МХТ Сергей Женовач, руководящий "Студией театрального искусства", вступил с должность 23 марта 2018 года.