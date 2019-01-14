Главные новости
В РоссииМедведев ответил на претензии Лукашенко из-за налогового маневраВ миреМэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концертеВ РоссииЛавров осудил призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договору
Культура

В Минкульте пообещали, что найденные в МХТ имени Чехова нарушения не скажутся на работе театра

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Выявленные при проверке МХТ имени Чехова нарушения никак не скажутся на работе театра, заверили в пресс-службе Минкультуры РФ.

Ранее сообщалось о том, что Минкультуры проверило деятельность МХТ имени Чехова за почти трехлетний период и обнаружило нарушения действующего законодательства. В театре "Интерфаксу" сообщили, что недочёты уже устранены.

"Выявленные нарушения никоим образом не скажутся на работе театра, все они решаемы, какие-то даже были устранены еще в ходе проверки. Руководство учреждения учло все замечания Минкультуры России", - сказали журналистам в Минкультуры в понедельник.

Там отметили, что в настоящее время театр готовит план "по устранению выявленных проблем, мы, со своей стороны, будем всячески способствовать их решению".

В ведомстве напомнили, что театр до 21 января должен предоставить Минкультуры отчет о проделанной работе.

Ранее в Минкультуры сообщили, что проверкой установлены "отдельные нарушения действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении крупных сделок, расходовании средств на оплату труда, ремонтных работ, в использовании федеральной собственности".

В Минкультуры заметили, что проверка касалась периода за 2016 - 2017 годы, а также 9 месяцев 2018 года.

В свою очередь в пресс-службе МХТ "Интерфаксу" уточнили, что отчет по исправлению недочетов, который должен быть представлен до 21 января, уже подготовлен.

"Никаких серьёзных нарушений в театре не выявлено. И многие недочеты имеют рекомендательный характер", - пояснили в театре.

Нынешний худрук МХТ Сергей Женовач, руководящий "Студией театрального искусства", вступил с должность 23 марта 2018 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: МХТ имени Чехова

Новости по теме

Культура
Правительство нашло способ передать "Роснефти" дворец РомановыхПравительство нашло способ передать "Роснефти" дворец Романовых
Предполагается, что нефтяная компания за свой счет отреставрирует разрушающийся Ропшинский дворец, который находится под ПетербургомПодробнее
 Петра Павленского осудили во Франции на три годаПетра Павленского осудили во Франции на три года
Эмигрант из России сохранил шансы остаться на свободеПодробнее
 Две трети кинозрителей в новогодние праздники купили билеты на отечественные фильмыДве трети кинозрителей в новогодние праздники купили билеты на отечественные фильмы
Российские картины за каникулы собрали 3,3 млрд рублейПодробнее
 "Богемская рапсодия" завоевала "Золотой глобус""Богемская рапсодия" завоевала "Золотой глобус"
Актер Рами Малек получил награду за роль Фредди МеркьюриПодробнее
Умер народный артист России Иван БортникУмер народный артист России Иван Бортник
Прощание с актером пройдет 8 января в театре на ТаганкеПодробнее
 Праздники с искусством: "Viva la Vida". Фрида Кало и Диего РивераПраздники с искусством: "Viva la Vida". Фрида Кало и Диего Ривера
В московском "Манеже" представлена ретроспектива одной из самых известных супружеских пар художников XX векаПодробнее
 Праздники с искусством: Пикассо & ХохловаПраздники с искусством: Пикассо & Хохлова
В Пушкинском музее собрана выставка, посвященная счастью и трагедии знаменитого художника и балерины труппы ДягилеваПодробнее
 Праздники с искусством: "Парижские вечера" баронессы ЭттингенПраздники с искусством: "Парижские вечера" баронессы Эттинген
В Москве до 13 января открыты двери выставки, воссоздающей атмосферу знаменитого парижского салона авангардистовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 января6 фото
14 января
Фотохроника 14 января
Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты6 фото
14 января
Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМедведев ответил на претензии Лукашенко из-за налогового маневраВ миреМэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концертеВ РоссииЛавров осудил призыв советника Абэ к США о поддержке переговоров по мирному договоруВ РоссииВ МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения дома в ШахтахВ РоссииГенпрокуратура и Минкомсвязи не поддержали законопроект о фейк-новостяхЭкономикаСбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке

Что произошло за день: понедельник, 14 января

Последствия взрыва в многоквартирном доме в Шахтах, Генпрокуратура против закона о фейкньюс и триумф яйца в инстаграме Подробнее

ФСИН через суд попытается выселить из служебной квартиры экс-начальника "Матросской тишины"

В Варшаве объявили трехдневный траур в память об убитом мэре Гданьска

Больше 30 жильцов поврежденного дома в Шахтах попросили разместить их в гостинице

Генпрокуратура Украины заподозрила экс-главу Минобороны в госизмене в пользу РФ

В Минкульте пообещали, что найденные в МХТ имени Чехова нарушения не скажутся на работе театра

Пекин сосредоточится на развитии ночной экономики

Фотохроника 14 января

Фотохроника 14 января6 фото

В Подмосковье нашли некрополь эпохи бронзового века

Стрельба произошла на объекте службы экспресс-доставки UPS в Нью-Джерси

На территории Киево-Печерской лавры загорелось двухэтажное здание

Не менее 40 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле

Спасателям пришлось перенести штаб из-за угрозы дальнейшего разрушения дома в Шахтах

К 2030 году США переместятся на третье место по объему ВВП после Китая и Индии

Крещенские купания в Москве организуют в 85 прорубях и купелях

Активная фаза демонтажа поврежденных взрывом подъездов в Магнитогорске начнется в среду

Рынок акций США снизился на фоне слабых статданных из Китая

Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора"

В приграничной с РФ Харьковской области отмечен всплеск заболеваемости корью

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');