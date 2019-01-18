Псковский музей-заповедник выступил против объединения с Изборским музеем

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Планируемое объединение Псковского музея-заповедника с Изборским на базе последнего грозит развалом его фондов, утратой исторического имени и престижа одного из старейших музеев России, считают сотрудники Псковского ГМЗ.

В открытом письме, размещенном на сайте учреждении, отмечается, что о грядущем объединении сотрудникам сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева.

"Комитет по культуре устно убеждает нас в необходимости соединения с Изборским музеем - только на этом условии, якобы, мы можем получить статус федерального. Вызывает недоумение, что объединение музеев предложено проводить не на базе головного, Псковского музея-заповедника, а на основе бывшего филиала - музея-заповедника "Изборск", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается в письме, представители администрации региона сообщили о тотальном сокращении персонала и последующем приеме на работу во вновь созданный объединенный музей под руководством директора Изборского музея Натальи Дубровской.

По словам сотрудников музея, ГМЗ в настоящее время находится в активной фазе реставрационно-строительных работ, осуществляемых в рамках крупного проекта, финансируемого Всемирным банком, где гарантом исполнения обязательств выступает действующий директор Сергей Сарченков.

"В такой сложной для нашего музея ситуации мы считаем недопустимым подобные действия власти, напоминающие рейдерский захват. Коллектив музея выступает против кандидатуры Дубровской на пост генерального директора и за прозрачность процедуры объединения музеев", - говорится в открытом письме.

Фонды Псковского музея-заповедника составляют 643 514 музейных предметов, в то время как фонды Изборского музея составляют 62 464 единиц хранения. В составе фондов ГМЗ находятся уникальные предметы, в том числе 47 930 единиц хранения - предметы, содержащие драгоценные металлы и камни. Подавляющее количество музейных предметов находится в федеральной собственности.

Со своей стороны Дубровская назвала письмо сотрудников Псковского музея-заповедника клеветой.

"То, что это сообщение было опубликовано на сайте, - клевета чистой воды и совершенно недостойное поведение коллег. Я не думаю, что за этим стоит весь коллектив. Это просто группа лиц", - сообщила она "Интерфаксу".

Она подчеркнула, что объединение музеев нельзя назвать рейдерским захватом. Речь идет о ребрендинге названия и работы двух учреждений, пояснила Дубровская.

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием администрации Псковской области.