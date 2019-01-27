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Культура

С выставки в Третьяковке пропала картина Куинджи "Ай-Петри. Крым"

Есть обновление от 20:12

Картину на глазах у посетителей унес мужчина, которого приняли за работника музея

С выставки в Третьяковке пропала картина Куинджи "Ай-Петри. Крым"
Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Картина Архипа Куинджи исчезла из зала Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, где проходит выставка художника, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Исчезла картина "Ай-Петри. Крым" из зала Третьяковки. Однако пока не понятно, покинуло ли полотно здание галереи", - сказал собеседник агентства.

Другой источник рассказал "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - сказал собеседник агентства.

"Ни сотрудники музея, ни зрители не поняли, что произошло, поэтому поиски пропавшей картины начались лишь через несколько минут", - сказал источник.

Многочисленные очевидцы сообщают, что в настоящее время в Третьяковке проходит досмотр, полиция проверяет всех, кто покидает здание.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Это второе серьезное происшествие в Третьяковке за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года в галерее был задержан мужчина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно. Картина изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.

Ретроспектива пейзажиста Архипа Куинджи (1842-1910) в Третьяковской галерее открылась 6 октября прошлого года. На выставке представлено порядка 170 лучших произведений художника. Помимо известных полотен, это живописные этюды и эскизы. В состав выставки включены, помимо работ из фондов ГТГ и Русского музея, произведения из 24 собраний, включая частную коллекцию, региональные музеи и коллекции из Азербайджана и Белоруссии.

Выставка продлится до 17 февраля 2019 года.

Похищенная из Третьяковки картина Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в период 1898-1908 годы. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

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Теги: Третьяковская галерея

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