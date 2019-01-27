Минкультуры подтвердило пропажу картины Куинджи из Третьяковки

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ выясняет обстоятельства исчезновения картины "Ай-Петри" с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, сообщил "Интерфаксу" директор департамента музеев ведомства Владислав Кононов.

"Мы проверяем информацию о пропаже одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, выставленной в Государственной Третьяковской галерее. На данный момент подтверждается факт отсутствия работы "Ай-Петри" и наличие в Третьяковской галерее большого количества полицейских", - сказал Кононов в воскресенье.

По его словам, Минкультуры России подробно прокомментирует ситуацию, как только поступит официальная информация от руководства Третьяковской галереи и правоохранительных органов.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что картина Архипа Куинджи исчезла из зала Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, где проходит выставка художника. Она пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну, достал его из рамы и удалился.