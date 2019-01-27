Минкультуры экстренно внесло картину Куинджи "Ай-Петри. Крым" в реестр похищенных

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Минкультуры России экстренно вносит в реестр похищенных картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", чтобы предотвратить ее вывоз за границу, сообщил директор департамента музеев ведомства Владислав Кононов.

"Мы экстренно вносим эту работу в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Делается это для того, чтобы исключить возможный вывоз этой работы за границу", - заявил Кононов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в воскресенье.

По его словам, Третьяковская галерея в настоящее время готовит официальное заявление "уже не о факте пропажи, а о факте кражи картины Куинджи под названием "Ай-Петри", которое случилось сегодня в ходе работы выставки".

Ранее в воскресенье информированный источник сообщил "Интерфаксу", что полиция выясняет обстоятельства исчезновения картины А.Куинджи из зала Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, где проходит выставка художника. Другой источник сказал "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - сказал собеседник агентства.

Позже официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила "Интерфаксу" эту информацию. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по розыску и задержанию лиц, похитивших картину, добавила она.

Это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года в Третьяковской галерее был задержан мужчина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

После исчезновения картины Куинджи главный вход в Третьяковскую галерею закрыт. За дверью выставлено небольшое ограждение. В здании дежурят несколько полицейских. По словам вышедших из здания посетителей, перед тем, как выпустить из Третьяковской галереи, сотрудники правоохранительных органов просили их показать содержимое сумок.

Это не первая пропажа картин Куинджи в современной России.

Так, в 2001 году из Челябинской галереи украли холсты Куинджи "Развалины в степи" и "На закате".

В 2017 году к розыску одной из похищенных работ художника пришлось даже подключать Интерпол. Во время ревизии в Вологодской картинной галерее не удалось найти этюд А.Куинджи "Днепр" и некоторые другие экспонаты.

Ретроспектива пейзажиста Куинджи (1842-1910) в Третьяковской галерее открылась 6 октября прошлого года. На выставке представлено порядка 170 лучших произведений художника. Помимо известных полотен, это живописные этюды и эскизы.

В состав выставки включены, помимо работ из фондов ГТГ и Русского музея, произведения из 24 собраний, включая частную коллекцию, региональные музеи и коллекции из Азербайджана и Белоруссии.

Выставка продлится до 17 февраля 2019 года.

Похищенная из Третьяковки картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в период 1898-1908 годы. Полотно привезено в Москву из Русского музея в Санкт-Петербурге.