Составлен фоторобот похитителя картины Куинджи

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы составили фоторобот преступника, похитившего в воскресенье в Третьяковской галерее в Москве картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Со слов очевидцев составлен фотокомпозиционный портрет похитителя. Он (портрет-ИФ) разослан во все подразделения московской полиции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, уже установлено, что у вора имелся сообщник, поджидавший его на автомобиле.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хищении культурных ценностей, добавил источник.

Ранее в воскресенье официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что в полицию обратились работники охраны Третьяковской галереи с сообщением о том, что неизвестный преступник похитил со стены одного из залов картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что картина пропала на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Мужчина, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и удалился", - сказал собеседник агентства.