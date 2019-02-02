"Гоголь-центр" покажет постановки по сценариям Серебренникова и современника Шекспира

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В новом сезоне "Гоголь-центр" представит девять премьер, среди которых адаптация пьесы оскароносного режиссера Мартина Макдонаха и альтернативная история Ромео и Джульетты.

О планах коллектива "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе театра в субботу.

Там привели слова директора театра Алексея Кабешева, который сообщил, что первым спектаклем в новом сезоне, 20 и 21 февраля, станет режиссерский дебют актера "Гоголь-центра" Никиты Кукушкина "Боженька" по пьесе Валерия Печейкина, которая расскажет "о том, что нельзя обижать слабых".

Среди других премьер на июнь запланирован спектакль "Мораторий" по пьесе оскароносного режиссера картин "Залечь на дно в Брюгге" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха. Адаптацией русского текста пьесы "Палачи" занимался режиссер Кирилл Серебренников, находящийся по домашним арестом. Он же стал куратором проекта. В качестве режиссера выступит Евгения Добровольская, а роли исполнят Михаил Трухин, сама режиссер, Олег Гущин и другие.

Серебренников выступит в роли автора инсценировки спектакля "Петровы в гриппе и вокруг него" по роману Алексея Сальникова. Режиссер Элмар Сеньков расскажет историю обычной семьи, их проблемах и эмоциях.

Другой премьерой, дата которой пока не называется, станет "Развратница" постановке Жоры Крыжовникова по пьесе Джона Форда, знаменитого английского драматурга, младшего современника Уильяма Шекспира. Постановка является альтернативной историей Ромео и Джульетты. Она идет на многих театральных сценах в мире, но в России ее поставят впервые.

Малая сцена театра будет работать над двумя спектаклями: постановкой по роману Эрленда Лу "Тихие дни в Перемешках" (ее поставил Алексей Золотовицкий, а главную роль сыграет Максим Виторган) и премьерой "Истории музыки" по книге Стивена Фрая.

В апреле в "Гоголь-центре" пройдет концерт-посвящение Алле Пугачевой к юбилею певицы и актрисы. Он носит рабочее название "Неизвестная Алла".