Главные новости
В РоссииОНК попросила полицию выяснить, откуда у похитителя картины Куинджи взялись синякиВ РоссииСкончался диктор Центрального телевидения Евгений СусловВ миреМинэнерго США запретило своим ученым участвовать в спонсируемых КНР и РФ программах
Культура

"Гоголь-центр" покажет постановки по сценариям Серебренникова и современника Шекспира

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В новом сезоне "Гоголь-центр" представит девять премьер, среди которых адаптация пьесы оскароносного режиссера Мартина Макдонаха и альтернативная история Ромео и Джульетты.

О планах коллектива "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе театра в субботу.

Там привели слова директора театра Алексея Кабешева, который сообщил, что первым спектаклем в новом сезоне, 20 и 21 февраля, станет режиссерский дебют актера "Гоголь-центра" Никиты Кукушкина "Боженька" по пьесе Валерия Печейкина, которая расскажет "о том, что нельзя обижать слабых".

Среди других премьер на июнь запланирован спектакль "Мораторий" по пьесе оскароносного режиссера картин "Залечь на дно в Брюгге" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха. Адаптацией русского текста пьесы "Палачи" занимался режиссер Кирилл Серебренников, находящийся по домашним арестом. Он же стал куратором проекта. В качестве режиссера выступит Евгения Добровольская, а роли исполнят Михаил Трухин, сама режиссер, Олег Гущин и другие.

Серебренников выступит в роли автора инсценировки спектакля "Петровы в гриппе и вокруг него" по роману Алексея Сальникова. Режиссер Элмар Сеньков расскажет историю обычной семьи, их проблемах и эмоциях.

Другой премьерой, дата которой пока не называется, станет "Развратница" постановке Жоры Крыжовникова по пьесе Джона Форда, знаменитого английского драматурга, младшего современника Уильяма Шекспира. Постановка является альтернативной историей Ромео и Джульетты. Она идет на многих театральных сценах в мире, но в России ее поставят впервые.

Малая сцена театра будет работать над двумя спектаклями: постановкой по роману Эрленда Лу "Тихие дни в Перемешках" (ее поставил Алексей Золотовицкий, а главную роль сыграет Максим Виторган) и премьерой "Истории музыки" по книге Стивена Фрая.

В апреле в "Гоголь-центре" пройдет концерт-посвящение Алле Пугачевой к юбилею певицы и актрисы. Он носит рабочее название "Неизвестная Алла".

Кирилл Серебренников является одним из фигурантов дела "Седьмой студии" и находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года. Им инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование основного дела к настоящему времени завершено - оно находится на рассмотрении столичного Мещанского суда.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Гоголь-центр, Кирилл Серебренников
Культура
Похищенную картину Куинджи вернули на выставку в ТретьяковкеПохищенную картину Куинджи вернули на выставку в Третьяковке
Еще до открытия в музей выстроилась очередьПодробнее
 Специалисты постараются отреставрировать картину Куинджи к мартуСпециалисты постараются отреставрировать картину Куинджи к марту
Полотно, которое было украдено, а затем найдено, планируется представить в Русском музее на выставке, посвященной КрымуПодробнее
 На похищенной картине Куинджи обнаружены поврежденияНа похищенной картине Куинджи обнаружены повреждения
В Минкультуры заявили, что ущерб не критическийПодробнее
 Третьяковская галерея задумалась о досмотре посетителей на выходеТретьяковская галерея задумалась о досмотре посетителей на выходе
Кроме того, на входе в музей появятся рентгены, как в аэропортахПодробнее
Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" на выставку не вернетсяКартина Куинджи "Ай-Петри. Крым" на выставку не вернется
Об этом с Третьяковкой договорился Русский музей, откуда была доставлена картинаПодробнее
 МВД обнародовало видео похищения картины Куинджи с камер наблюдения в ТретьяковкеМВД обнародовало видео похищения картины Куинджи с камер наблюдения в Третьяковке
Мужчина похитил полотно на глазах у посетителейПодробнее
 Задержан предполагаемый похититель картины Куинджи в ТретьяковкеЗадержан предполагаемый похититель картины Куинджи в Третьяковке
Подозреваемый прятал полотно в ПодмосковьеПодробнее
 Белый внедорожник ищут в Москве в связи с похищением картины КуинджиБелый внедорожник ищут в Москве в связи с похищением картины Куинджи
Приметы похитителя: худощавый мужчина с русыми волосами и в джинсахПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 февраля6 фото
01 февраля
Фотохроника 1 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииОНК попросила полицию выяснить, откуда у похитителя картины Куинджи взялись синякиВ РоссииСкончался диктор Центрального телевидения Евгений СусловВ миреМинэнерго США запретило своим ученым участвовать в спонсируемых КНР и РФ программахВ миреИгумен, прибывший на интронизацию Епифания, госпитализирован с инфарктомВ миреДодон вернулся из Москвы в Кишинев на самолете Специального летного отряда РФВ миреТроим подозреваемым в причастности к теракту в Страcбурге предъявили обвинения

"Зенит" внес Кокорина в заявку для участия в плей-офф Лиги Европы УЕФА

Володин заявил, что выход США из ДРСМД сделал мишенью Европу

"Гоголь-центр" покажет постановки по сценариям Серебренникова и современника Шекспира

В Москве появится несколько новых автовокзалов в составе ТПУ

ОНК попросила полицию выяснить, откуда у похитителя картины Куинджи взялись синяки

ОНК попросила полицию выяснить, откуда у похитителя картины Куинджи взялись синякиСам подозреваемый утверждает, что он упал Подробнее

Лефортовский рынок в Москве возобновит работу в 2021 году

Туман нарушил работу аэропорта в Крыму

Российский вратарь Василевский признан лучшим игроком дня в НХЛ

Опубликовано видео момента прорыва дамбы в Бразилии

РФ усилила авиагруппировку истребительным авиаполком под Калининградом

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');