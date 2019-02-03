Умер рэп-исполнитель Децл

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под творческим псевдонимом Децл, скончался в ночь на воскресенье, сообщается в официальном сообществе музыканта во "ВКонтакте".

"Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами", - говорится в сообщении.

О смерти музыканта также сообщил на своей странице в фейсбуке его отец продюсер Александр Толмацкий.

Кириллу Толмацкому было 35 лет. В последние годы он выступал под псевдонимом Le Truk. Причина его смерти не называется.