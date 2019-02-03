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Культура

Умер рэп-исполнитель Децл

Есть обновление от 08:28

Рэперу было 35 лет

Умер рэп-исполнитель Децл
Децл в 2001 году
Фото: ТАСС, Константин Крымский

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под творческим псевдонимом Децл, скончался в ночь на воскресенье, сообщается в официальном сообществе музыканта во "ВКонтакте".

"Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами", - говорится в сообщении.

О смерти музыканта также сообщил на своей странице в фейсбуке его отец продюсер Александр Толмацкий.

Кириллу Толмацкому было 35 лет. В последние годы он выступал под псевдонимом Le Truk. Причина его смерти не называется.

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Теги: музыка, Кирилл Толмацкий

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