Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 февраля

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент. На встрече со сторонниками в Каракасе он допустил, что выборы в Национальную ассамблею можно провести уже в этом году. В это же время в другой части города прошла акция оппозиции.

- Deutsche Bank не выдал кредит Дональду Трампу во время предвыборной кампании. Руководители банка не рискнули взять в должники будущего президента США. Информация о попытке взять кредит может привлечь внимание комитетов Конгресса США.

- В ночь на воскресенье умер рэпер Децл, ему было 35 лет. Причину смерти пока не называют.

- Александр Головин помог "Монако" победить в чемпионате Франции впервые с декабря. Он забил гол во втором матче подряд. "Монако" все еще находится в опасной близости от зоны вылета.