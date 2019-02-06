Церемония вручения Оскаров в этому году пройдет без ведущего

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Церемония вручения наград Американской киноакадемии в этом году пройдет без ведущего. Как напоминает "Би-би-си", это произойдет впервые за 30 лет.

На канале ABC Entertainment, который транслирует церемонию вручения Оскаров, это решение объяснили желанием сфокусироваться на знаменитостях, которые будут представлять номинации.

Между тем журналисты предполагают, что вещателю оказалось сложно найти подходящую кандидатуру. В декабре планировавшийся на эту роль Кевин Харт сам отказался из-за скандала вокруг твитов 8-летней давности. В соцсетях начали обсуждать его шутки, которые пользователи сочли гомофобными, и комик решил не вести Оскар.

Это не первый случай, когда церемония осталась без ведущего: в 1989 году продюсер Алан Карр решил освободить место для знаменитостей, представляющих номинации.

В последние годы вручение наград несколько раз оказывалось в центре скандалов: Академию обвиняли в том, что среди номинантов и победителей недостаточно национальных меньшинств и женщин, по ошибке был объявлен неправильный победитель номинации "Лучший фильм" и другие. Это дало повод изданию Hollywood Reporter писать, что ведущий церемонии вручения Оскаров - работа, которую в Голливуде боятся больше всего.

Церемония награждения пройдет 24 февраля.