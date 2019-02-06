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Культура

Церемония вручения Оскаров в этому году пройдет без ведущего

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Церемония вручения наград Американской киноакадемии в этом году пройдет без ведущего. Как напоминает "Би-би-си", это произойдет впервые за 30 лет.

На канале ABC Entertainment, который транслирует церемонию вручения Оскаров, это решение объяснили желанием сфокусироваться на знаменитостях, которые будут представлять номинации.

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Между тем журналисты предполагают, что вещателю оказалось сложно найти подходящую кандидатуру. В декабре планировавшийся на эту роль Кевин Харт сам отказался из-за скандала вокруг твитов 8-летней давности. В соцсетях начали обсуждать его шутки, которые пользователи сочли гомофобными, и комик решил не вести Оскар.

Это не первый случай, когда церемония осталась без ведущего: в 1989 году продюсер Алан Карр решил освободить место для знаменитостей, представляющих номинации.

В последние годы вручение наград несколько раз оказывалось в центре скандалов: Академию обвиняли в том, что среди номинантов и победителей недостаточно национальных меньшинств и женщин, по ошибке был объявлен неправильный победитель номинации "Лучший фильм" и другие. Это дало повод изданию Hollywood Reporter писать, что ведущий церемонии вручения Оскаров - работа, которую в Голливуде боятся больше всего.

Церемония награждения пройдет 24 февраля.

Теги: США, Голливуд, Оскар

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