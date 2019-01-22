Объявлены номинанты на "Оскар-2019"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Лос-Анджелесе объявлен шорт-лист номинантов на премию "Оскар-2019"; рекордсменами стали картины "Фаворитка" и "Власть" - обе претендуют на победу сразу в шести номинациях.

За звание лучшего фильма соревнуются восемь кинолент: "Черная пантера" Райана Куглера, "Богемская рапсодия" Брайана Сингера, "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса, "Звезда родилась" Брэдли Купера, "Черный клановец" Спайка Ли, "Власть" Адама МакКея, "Зеленая книга" Питера Фаррелли и "Рома" Альфонсо Куарона.

За приз в номинации "лучшая мужская роль" будут соревноваться Рами Малек, Кристиан Бейл, Вигго Мортенсен, Брэдли Купер и Уиллем Дефо; лучшую исполнительницу женской роли выберут среди Гленн Клоуз, Леди Гаги, Оливии Колман, Мелиссы МакКарти и Ялицы Апарисио.

На победу в номинации "лучший режиссер" претендуют Альфонсо Куарон, Адам МакКей, Спайк Ли, Йоргос Лантимос и Павел Павликовский.

В категории "лучшая мужская роль второго плана" представлены Махершала Али, Адам Драйвер, Сэм Рокуэлл, Сэм Эллиот, Ричард Грант. Лучшей актрисой второго плана может стать Эми Адамс, Эмма Стоун, Рейчел Вайс, Реджинальд Кинг, Марина де Тавира.

Вручение 91-й премии "Оскар" состоится 24 февраля.