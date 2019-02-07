В Берлине откроется 69-й международный кинофестиваль

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В столице Германии в четверг открывается 69-й Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале), Россию на нем представят сразу две картины - "Кислота" Александра Горчилина и "Мальчик русский" Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова.

Как ранее сообщала пресс-служба смотра, в основную программу Берлинале вошли 23 фильма из 25 стран. Среди них картины Франсуа Озона, Агнешки Холланд, Фатиха Акина, Чжана Имоу, Аньес Варда, Юваль Адлера и других.

Откроет фестиваль фильм датского режиссера Лоне Шерфиг "Доброта незнакомцев" с Зои Казан, Андреа Райсборо и Биллом Найи главных ролях. Действие в ленте по большей части будет происходить в русском ресторане "Зимний дворец" в Нью-Йорке, а сама картина расскажет о женщине, которая скрывается со своими детьми от агрессивного супруга-полицейского.

Нынешний директор Берлинале Дитер Косслик, возглавляющий киносмотр с 2001 года, в этом году уйдет на заслуженный отдых и передаст бразды правления сразу двум коллегам: Карло Шатриану, в настоящий момент руководящим кинофестивалем в Локарно, и режиссеру из Нидерландов Мариетте Рисенбек. "Смена ролей" отразилась и на программе киносмотра.

"Персональные переживания становятся все более политическими. В фильме открытия будут затронуты темы безопасности - как физической так и эмоциональной, - и беженцев. Также на форуме будет показан китайский фильм, в котором мы узнаем о социальном положении человека в обществе, политике "одна семья - один ребёнок" и ее результатах", - сообщил ранее Косслик в своём заявлении.

По словам директора, отдельно на фестивале будет рассказано о взаимоотношении церкви и государства, а также цене молчания, которое вынуждены были хранить жертвы насилия. Ряд фильмов будет посвящён глобальному потеплению, влиянию политики на искусство и важность каждому человеку отстаивать свои интересы.

Руководство форума не прошло мимо мировых трендов и отразило в своей программе, в частности, вопросы положения женщин в обществе, движение #MeToo и #TimesUp. Из 17 фильмов, претендующих на получение главного приза – "Золотого медведя", 7 сняли женщины-режиссеры, что стало рекордом Берлинале в сравнении с другими ведущими мировыми кинофестивалями.

Кадр из фильма "Кислота" Фото: berlinale.de/Studio SLON

Россия на форуме

В престижной программе фестиваля "Панорама" будет представлен режиссерский дебют актера "Гоголь-центр" и ученика Кирилла Серебренникова - картина Александра Горчилина "Кислота". В прошлом году в этой секции участвовал "Профайл" Тимура Бекмамбетова, удостоенный приза зрительских симпатий.

Фильм "Горчилина" расскажет о нынешнем поколении беззаботных молодых людей, которые живут свободной жизнью техно-музыкантов, занимая свои дни вечеринками, нестабильными отношениями с партнерами, друзьями, семьёй и самими собой.

По признанию самого режиссёра, эта картина не только для его ровесников (Горчилину 26 лет), но и для их родителей.

Вторая российская картина заявлена в более экспериментальном разделе Берлинале - "Форум". Это фильм "Мальчик русский" Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова, который выступил в качестве художественного руководителя фильма. Сценарий ленты режиссёр писал на основе исторических фактов, связанных с Первой мировой войной.

Картина расскажет о деревенском парне, ушедшим добровольцем на Первую Мировую войну в 1916 году, потерявшем зрение в бою, но продолжившем сражаться.

Как ранее отмечал Золотухин, создатели не ставили перед собой задачи исторической реконструкции событий Первой Мировой войны. "Важнее было показать людей: их мысли, ощущения, тревоги. Этим людям ещё предстоит пережить революции, войны и катастрофы трагического ХХ века. Если посмотреть на фотографии того времени, - увидим другие лица. (...) Исполнителей искали в том числе на заводах, на улицах, среди курсантов военных училищ", - сообщал режиссер.