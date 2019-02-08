Русские незнакомцы на Берлинале

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - 69-й Берлинале открылся в столице Германии картиной "Доброта незнакомцев" - довольно спорной картиной для такого общественно- и политически ориентированного смотра.

Первый показ на кинофестивале для журналистов стал аншлаговым - внушительный кинозал, в специально отведенном для этого мультиплексе, заполнился максимально быстро. Многим представителям прессы пришлось довольствоваться последующими пресс-скринингами. Впрочем, необычным был не только квест "как попасть в нужный зал" - начало пресс-показа напоминало небезызвестный спектакль Константина Богомолова, где все только и делают, что чихают и кашляют в оглушающей тишине.

Оглушающей можно назвать и реакцию на "Незнакомцев" - непонятно какими мотивами руководствовались организаторы форума при выборе в качестве картины-открытия ленту, аналогичный сюжет которой неоднократно переносился на экраны.

Фильм сняла датчанка Лоне Шерфиг (известная по работам "Итальянский для начинающих" и "Воспитание чувств"), которая сразу заявила, что герои в фильме не являются проводниками какой бы то ни было политической позиции.

"Доброта незнакомцев" - это история Клары из Баффало (Зои Казан), которая пускается в бега со своими двумя детьми, скрываясь от агрессивного супруга-полицейского. Действие почти сразу перемещается в Нью-Йорк, где Клара пытается запутать свои следы.

Герои спят в машине, воруют еду из ресторанов, а мать - еще и одежду в магазинах. Получив отказ от свекра в материальной помощи, Клара не пытается найти работу, чтобы обеспечить своих детей минимальными удобствами. Создатели картины прозрачно намекают, что над героиней висит дамоклов меч в лице супруга-копа, который моментально найдет свою семью, если те хоть как-то проявят себя в бюрократической цепочке. Но здесь вспоминается фильм "С меня хватит" с Дженнифер Лопес и примерно такой же фабулой - пустившаяся с дочерью в бега главная героиня нехитрым и незаметным (естественно, полуофициальным) способом меняет документы и получает шанс начать новую жизнь.

В "Незнакомцах" Клара предпочитает воровать, скрываться в ночлежках и кормить сыновей небылицами настолько очевидными, что даже старший сын (еще далеко не тинейджер) ведет себя взрослее, предлагая хоть какие-то варианты действий.

Мытарства приводят беглецов в русский ресторан "Зимний дворец", который возглавляет таинственный Тимофей (Билл Найи). Пусть он оказывается и не тем, за кого себя выдает, но старательно имитирует акцент и чувствует себя комфортно в помпезных антуражах с бюстами Ленина и советскими знаменами под русские песни, наложенные на мотив "House of the Rising Sun".

В итоге оказывается, что русский мир - это не только водка, икра и балалайка, но и сострадание, милосердие и доброта.

Дополняет разнообразие героев медсестра и волонтер Элис (Андреа Райзборо) - она работает на трех работах, спасает бездомных, ведет заседания клуба людей с психологическими проблемами и становится связующим звеном между разбросанными по "большому яблоку" героями.

Собственно, тема картины ясно следует из ее названия, чего не скажешь о средствах, к которым прибегает Шерфиг. Многочисленные крупные планы и эффект "дрожащей камеры" напрасно пытаются убедить зрителя в непредсказуемом финале. Все-таки Шерфиг уже зарекомендовала себя в жанре мелодрамы и не намерена изменять себе.

Режиссер не отказывает себе в удовольствии продемонстрировать "штампованные" кадры, уже знакомые всем. Показывая проезд на машине по навесному мосту через Гудзон, вид сверкающего Манхэттена в перспективе, режиссер ретранслирует тем самым единственно верную для себя мыль о том, что все обязательно будет хорошо.