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Культура

Режиссер фильма "Синонимы" выразил надежду, что зритель почувствует его правдивость

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Победитель 69-го Берлинале Надав Лапид считает свой фильм не только политическим заявлением, но и экзистенциальной картиной.

"Я надеюсь, что люди, которые посмотрят этот фильм, увидят в нем не только радикальное политическое заявление. Это не так. Он очень человеческий, экзистенциальный. Это чествование кино, победа кинематографа. Люди поют, любят друг друга, ругаются, говорят о себе и о политике. Надеюсь, что люди почувствуют его правдивость", - сказал он на пресс-конференции после церемонии объявления лауреатов фестиваля.

Картина режиссёра "Синонимы" совместного производства Франции, Израиля и Германии рассказывают о демобилизовавшемся израильтянине по имени Йоав. Он приезжает в Париж с надеждой найти мир, забыть о своих корнях и стать настоящим французом, но из-за нестабильной обстановки в Европе все надежды героя идут прахом.

В свою очередь лауреат Гран-при жюри Франсуа Озон признался, что хотел своим фильмом "нарушить молчание".

"Этим фильмом я хотел нарушить молчание, которое существует в католической церкви во Франции. Он рассказывает реальную историю, которая произошла в Лионе. У нас были проблемы с производством картины, я не был уверен, что люди во Франции увидят его. Но мы продолжали бороться. Это награда стала для нас большим удивлением, она дает нам возможность продолжать борьбу", - сказал режиссер.

Фильм Ф.Озона "По воле Божьей" иллюстрирует реальную историю о служителе церкви, Бернаре Прейне из Лиона, который в 2016 году был обвинён в совращении 70 мальчиков из его прихода. Фильм в хронологическом порядке восстанавливает историю событий - с того момента, как один из жителей Лиона, жертва священника, решает рассказать правду о произошедшем. В картине также показано как недопонимание между родителями и детьми может привести к непредвиденным последствиям.

69-й Берлинский кинофестиваль проходит с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавила французская актриса Жюльет Бинош.

Берлинале считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией. Впервые прошел в Берлине в 1951 году.

Теги: Надав Лапид
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