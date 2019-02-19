Культура

Актриса Наталия Терентьева скончалась в Москве

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Народная артистка России Наталия Терентьева умерла в Москве, сообщает пресс-служба Театра имени Федора Волкова.

"Ушла из жизни Наталия Терентьева. Народной артистке России было 92 года. Безгранично талантливая актриса, подававшая пример профессионализма и благородства, практически весь свой творческий путь прошла на сцене Волковского театра, где сыграла более 200 ролей. Каждый её выход на подмостки становился событием для зрителей", - говорится в сообщении.

Театр выражает соболезнования родным и близким артистки и отмечает, что ее уход из жизни является большой потерей для театральной России. "Уход из жизни Наталии Терентьевой - это завершение целой эпохи. Она останется в памяти признанным мастером и любимой актрисой, обладавшей невероятной харизмой и неравнодушием", - подчеркивает пресс-служба.

Прощание с актрисой пройдет 22 февраля в фойе театра. Ее похоронят на Леонтьевском кладбище Ярославля.

Терентьева родилась в 1926 году в театральной семье. В годы Великой Отечественной войны была санитаркой и медсестрой. Затем была рабочей сцены в МХАТе, а затем во вспомогательном составе театра. В 1956 году она стала актрисой Театра имени Волкова в Ярославле. Работая в этом театре, Терентьева сыграла множество разноплановых ролей. Долгие годы она преподавала в Ярославском театральном училище.

Теги: Наталия Терентьева
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