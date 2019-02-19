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Культура

Минкультуры задумалось о подборе оператора по продвижению российского кино за рубежом

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В министерстве культуры задумались о проведении конкурса на оператора по продвижению российского кино за рубежом.

"Идея проведения конкурса для выбора оператора, который бы отвечал за продвижение российского кино на зарубежных кинорынках и фестивалях, а также формировал единый российский выставочный стенд, действительно обсуждалась в рамках совещания. В частности, высказывались предложения о проведении подобного конкурса на площадке Фонда кино. Глава Минкультуры Владимир Мединский дал поручение проработать данную инициативу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минкультуры.

В свою очередь гендиректор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе сообщила "Интерфаксу", что эксклюзива на продвижение не существует в принципе.

"Роскино" ежегодно участвует в тендере, и последние три года нам выделялось 28 млн руб. в год на организацию восьми объединенных стендов России на международных кинорынках. Это примерно 20-30 процентов общей суммы, которую мы тратим на продвижение российского кино за год", - заметила собеседница агентства.

По словам Мцитуридзе, российские компании, которые размещаются на стендах, также вкладываются в финансирование в размере 500 тысяч рублей, что "несоразмеримо меньше стоимости отдельных стендов, поскольку на любом рынке стоимость минимального стенда с минимальной застройкой начинается от 2 млн рублей и выше".

"Не говоря о рекламе, которую "Роскино" много лет осуществляет за свой счет, в том числе и партнерских средств. Наши стенды всегда в числе самых крупных и ярких, много рекламы. Что помимо продвижения отдельных проектов, разумеется, важных с коммерческой точки зрения отдельных компаний, подразумевает и продвижение киноиндустрии России в целом", - заключила собеседница агентства.

В частности, на завершившимся на прошлой неделе Европейском кинорынке (EFM) на Берлинале международным закупщикам на стенде "Роскино" свои проекты представили более 25 российских компаний.

В частности, создатели франшизы "Снежная королева" подписали контракты с дистрибьюторами из 45 стран по ее показу, а права на военный боевик "Спасти Ленинград" (режиссера Алексея Козлова) и исторический фильм "Тобол" Игоря Зайцева за первые дни европейского кинорынка купили в Германии, Великобритании, США и Корее.

Кроме того, как ранее рассказали "Интерфаксу" в "Роскино", общая сумма выручки от продажи за рубеж российских кинокартин с 2010 года многократно выросла. "Если в 2010 году общая сумма проданных за рубеж российских фильмов едва достигала суммы в 1 млн долларов, то по итогам 2018 года эта сумма составляет примерно 27 млн долларов. Если говорить про сегодняшний день, особый интерес к фильмам из России проявляют Китай и другие азиатские страны. Есть спрос и со стороны европейских закупщиков, латиноамериканских стран", - привели тогда "Интерфаксу" слова Мцитуридзе.

Кроме того, в прошлом году "Роскино" получило и переправило в производящие компании более 130 предложений из 37 стран о совместном с Россией производстве киноконтента.

Теги: Минкультуры РФ, Роскино

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