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Умерла Элина Быстрицкая

Умерла Элина Быстрицкая
Актриса Элина Быстрицкая
Фото: ТАСС, Владимир Астапкович

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни, сообщили в пятницу в эфире "Россия-24" (ВГТРК).

Быстрицкая родилась в 1928 году в Киеве, в семье военного врача. Во время войны училась на курсах медсестер, работала в госпитале. В 1947 году окончила медицинский техникум. В конце 1940-х начала заниматься художественной самодеятельностью. В 1953 году закончила актерский факультет Киевского института театрального искусства им.Карпенко-Карого.

Работала в Вильнюсском русском драматическом театре, в Московском драматическом театре им.Пушкина, с 1958 года - в труппе Малого театра. Ее дебютом в Малом стала роль леди Уиндермиер в спектакле "Веер леди Уиндермиер" Оскара Уайльда.

С 1950 года Быстрицкая начала сниматься в кино. Известность ей принесла роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1958).

С 1978 года начала заниматься педагогической деятельностью в Высшем театральном училище им.Щепкина, преподавала на кафедре актерского мастерства в ГИТИСе им.Луначарского.

Быстрицкая была президентом благотворительного Фонда в поддержку искусства и науки, профессором, академиком нескольких академий и вице-президентом Международного фонда охраны здоровья матери и ребенка.

Элина Быстрицкая

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