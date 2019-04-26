Прощание с Быстрицкой пройдет в Малом театре

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Прощание с Элиной Быстрицкой состоится в Малом театре, оно намечено на 29 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе театра.

Ранее стало известно, что Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

Быстрицкая родилась в 1928 году в Киеве, в семье военного врача. Во время войны училась на курсах медсестер, работала в госпитале. В 1947 году окончила медицинский техникум. В конце 1940-х начала заниматься художественной самодеятельностью. В 1953 году закончила актерский факультет Киевского института театрального искусства им.Карпенко-Карого.

Работала в Вильнюсском русском драматическом театре, в Московском драматическом театре им.Пушкина, с 1958 года - в труппе Малого театра. Ее дебютом в Малом стала роль леди Уиндермиер в спектакле "Веер леди Уиндермиер" Оскара Уайльда.

С 1950 года Быстрицкая начала сниматься в кино. Известность ей принесла роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1958).

С 1978 года начала заниматься педагогической деятельностью в Высшем театральном училище им.Щепкина, преподавала на кафедре актерского мастерства в ГИТИСе.

Актриса награждена орденом "За заслуги перед Отечеством", являлась лауреатом премий "Триумф", "Золотая Маска" и других.