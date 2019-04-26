Поиск

Прощание с Быстрицкой пройдет в Малом театре

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Прощание с Элиной Быстрицкой состоится в Малом театре, оно намечено на 29 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе театра.

Ранее стало известно, что Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

КультураУмерла Элина БыстрицкаяУмерла Элина БыстрицкаяЧитать подробнее

Быстрицкая родилась в 1928 году в Киеве, в семье военного врача. Во время войны училась на курсах медсестер, работала в госпитале. В 1947 году окончила медицинский техникум. В конце 1940-х начала заниматься художественной самодеятельностью. В 1953 году закончила актерский факультет Киевского института театрального искусства им.Карпенко-Карого.

Работала в Вильнюсском русском драматическом театре, в Московском драматическом театре им.Пушкина, с 1958 года - в труппе Малого театра. Ее дебютом в Малом стала роль леди Уиндермиер в спектакле "Веер леди Уиндермиер" Оскара Уайльда.

С 1950 года Быстрицкая начала сниматься в кино. Известность ей принесла роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1958).

С 1978 года начала заниматься педагогической деятельностью в Высшем театральном училище им.Щепкина, преподавала на кафедре актерского мастерства в ГИТИСе.

Актриса награждена орденом "За заслуги перед Отечеством", являлась лауреатом премий "Триумф", "Золотая Маска" и других.

Ушла из жизни Элина Быстрицкая

10
Актриса Элина Быстрицкая на концерте "Будем жить!", посвященном Дню Победы, в Государственном Кремлевском дворце. 2016 год.Юбилейный вечер актрисы в Москве. 2013 год.Бенефис Элины Быстрицкой в Государственном Кремлевском дворце. 2011 год.Актеры Борис Клюев и Элина Быстрицкая во время празднования 250-летнего юбилея Малого театра в Москве. 2006 год.Элина Быстрицкая в роли Москалевой в сцене из спектакля "Дядюшкин сон". 1995 год.Сцена из спектакля "Случайный вальс". 1985 год.Народная артистка РСФСР Лилия Юдина, артист Борис Клюев и народная артистка СССР Элина Быстрицкая (слева направо) в сцене из спектакля "Без вины виноватые". 1981 год.Во время спектакля "Каменный хозяин" по пьесе Леси Украинки. Донна Анна - актриса Элина Быстрицкая, Дон Жуан - актер Эдуард Марцевич. 1972 год.Элина Быстрицкая раздает автографы. 1964 год.Элина Быстрицкая в роли Аксиньи в кинофильме "Тихий Дон". 1958 год.
Актриса Элина Быстрицкая на концерте "Будем жить!", посвященном Дню Победы, в Государственном Кремлевском дворце. 2016 год.
Элина Быстрицкая

Новости по теме

Новости

Умерла Элина Быстрицкая

Умерла Элина Быстрицкая

Быков не будет обращаться в полицию связи со своим отравлением

Быков не будет обращаться в полицию связи со своим отравлением

В Минкульте опровергли перенос премьеры фильма Озона из-за Пасхи

Фильм Озона о совращении детей священником выйдет в России позже в связи с Пасхой

Фильм Озона о совращении детей священником выйдет в России позже в связи с Пасхой

Найдено ранее неизвестное продолжение романа "Заводной апельсин"

Найдено ранее неизвестное продолжение романа "Заводной апельсин"

Минкульт заявил, что Disney не просила перенести премьеру "Мстителей"

Минкульт заявил, что Disney не просила перенести премьеру "Мстителей"

Врачи разрешили Быкову записать двухчасовую программу для радио

В Москве нашли пропавшую накануне картину Левитана

В Москве пропала картина Левитана стоимостью более 2 млн рублей

В Москве пропала картина Левитана стоимостью более 2 млн рублей

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');