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Обвинение попросило три года колонии для вандала, повредившего картину Репина в Третьяковке

Обвинение попросило три года колонии для вандала, повредившего картину Репина в Третьяковке
Игорь Подпорин в Замоскворецком суде
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Обвинение попросило три года колонии для Игоря Подпорина, который в мае прошлого года повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Замоскворецком суде Москвы.

Подпорину - уроженцу Узбекистана, долгое время проживавшему в Воронежской области, - предъявлено обвинение в повреждении объекта культурного наследия. 25 мая 2018 года, вооружившись металлическим столбиком ограждения, он разбил стекло, защищавшее картину Репина, и повредил полотно.

На допросе мужчина рассказал, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки в буфете "Третьяковки". Однако позже Подпорин заявлял, что давал первые показания под давлением и попросил не верить тому, что о нем пишут и показывают. По его словам, он никогда не пил водку и тем более не пил ее в "Третьяковке". Свой поступок Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", потому что в ней "все ложь".

Картине "Репина" был нанесен серьезный ущерб. Холст оказался разодран в трех местах, пострадала авторская рама. В апреле 2019 году в "Третьяковке" сообщили, что специально созданная для этого мастерская приступила к реставрации.

Поврежденное полотно Репина в Третьяковке

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Изображение на мониторе картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", поврежденной 37-летним жителем ВоронежаВо время брифинга сотрудников Третьяковской галереи, посвященного повреждению картиныПервичные оперативно-следственные мероприятия по спасению полотна Картина была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музеяСледственные мероприятия на месте происшествияМесто в зале в Государственной Третьяковской галереи, где висела картина Ильи Репина
Изображение на мониторе картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", поврежденной 37-летним жителем Воронежа
Третьяковка Илья Репин

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