Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года колонии

В мае прошлого года 37-летний мужчина "возмутился содержанием" картины и в трех местах разодрал полотно столбиком ограждения

Игорь Подпорин во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима Игоря Подпорина, повредившего 25 мая 2018 года картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее, передал корреспондент "Интерфакса".

"Признать Подпорина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение особо ценных объектов культурного наследия), и назначить ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в приговоре судьи Натальи Чепрасовой.

При этом суд зачел в срок наказания Подпорину время с момента задержания из расчета день под арестом за полтора дня в колонии общего режима. Таким образом, в заключении ему осталось провести чуть больше года.

Адвокат осужденного Анна Лубягина заявила, что приговор будет обжалован.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить ему наказание в виде трех лет колонии общего режима. В свою очередь, защита просила переквалифицировать действия Подпорина, частично признавшего вину, по более мягкому составу - "повреждение объектов культурного наследия" (ч. 1 ст. 243 УК РФ) и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Подпорина - 37-летнего уроженца Узбекистана, долгое время проживавшего в Воронежской области, задержали 25 мая 2018 года после того, как он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван". Холст оказался разодран в трех местах, пострадала авторская рама.

Свой поступок Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине все ложь".

Отреставрируют на частные деньги

В ноябре 2018 года вице-премьер России Ольга Голодец назвала случившееся с картиной "актом вандализма, ужасающим по своей глубине" и сообщила, что к финансированию восстановления картины удалось привлечь частного инвестора, и государственные средства не понадобятся.

В декабре 2018 года главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи Татьяна Городкова сообщила, что весь проект реставрации полотна Репина финансирует спонсор, это "значительная сумма", но не захотела озвучивать конкретные цифры.

В апреле 2019 году в "Третьяковке" сообщили, что специально созданная для этого мастерская приступила к реставрации картины, которую было решено "передублировать" на другой холст.

Картина Репина

Картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына") была написана.Репиным в 1883-1885 годы. Она была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.

Более 100 лет назад картина уже подвергалась нападению. Так, 16 января 1913 года картина пострадала от трех ударов ножом, которые нанес 29-летний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, после чего лица изображенных художнику пришлось воссоздавать фактически заново. В реставрации участвовал и сам Репин, и попечитель Третьяковской галереи, художник Игорь Грабарь.

После покушения на картину в 1913 году она находилась под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранилась под стеклом. С момента приобретения полотна оно постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдается на выставки.