Поиск

Шнуров заявил, что хотел бы прощаться с публикой как можно дольше

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что не видит проблем в многократных "прощаниях" музыкантов с публикой.

"Вообще прощаться люблю. Хотел бы, как Кобзон, прощаться намного дольше. Долго прощаться хорошо, не вижу в этом ничего плохого", - сказал Шнуров на творческой встрече в Театре мюзикла в понедельник.

Он напомнил, что трижды распускал группу.

Шнуров добавил, что у него "нет задачи покорить мир, меня устраивает родное болото".

Швыдкой также спросил певца о его отношении к поддержке руководителя СССР Иосифа Сталина больше чем половиной населения России, Шнуров ответил: "В понятие Сталина вкладывается очень много разными людьми. Сталин не опасен, потому что он мертв".

Он считает Сталина сопоставимым с актером и режиссером Чарли Чаплином: "Чаплин не снимет больше новое кино. Это медийные образы, они равноценны".

Шнуров заявил, что "дух подавления не имеет прямого отношения к Сталину, он (дух подавления) всегда присутствует".

Ленинград Сергей Шнуров

Новости

Умер композитор "Крылатых качелей" и колыбельной для Умки Евгений Крылатов

Умер композитор "Крылатых качелей" и колыбельной для Умки Евгений Крылатов

Большинство россиян оценили советские фильмы о войне выше современных

Большинство россиян оценили советские фильмы о войне выше современных

Реставраторы в Дрездене снимут ретушь, скрывающую купидона на картине Вермеера

Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму о гибели "Курска"

Минкульт выдал прокатное удостоверение фильму о гибели "Курска"

Писатель и депутат Госдумы Шаргунов возглавил журнал "Юность"

Певцу Лепсу запретили въезд в Литву

Жена Павла Чухрая опровергла сообщения о его госпитализации

Жена Павла Чухрая опровергла сообщения о его госпитализации

Театр "У Никитских ворот" в Москве закрыли на три месяца

Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года колонии

Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года колонии

Лунгин представил нашумевшее "Братство" на московской премьере

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');