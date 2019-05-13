Шнуров заявил, что хотел бы прощаться с публикой как можно дольше

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что не видит проблем в многократных "прощаниях" музыкантов с публикой.

"Вообще прощаться люблю. Хотел бы, как Кобзон, прощаться намного дольше. Долго прощаться хорошо, не вижу в этом ничего плохого", - сказал Шнуров на творческой встрече в Театре мюзикла в понедельник.

Он напомнил, что трижды распускал группу.

Шнуров добавил, что у него "нет задачи покорить мир, меня устраивает родное болото".

Швыдкой также спросил певца о его отношении к поддержке руководителя СССР Иосифа Сталина больше чем половиной населения России, Шнуров ответил: "В понятие Сталина вкладывается очень много разными людьми. Сталин не опасен, потому что он мертв".

Он считает Сталина сопоставимым с актером и режиссером Чарли Чаплином: "Чаплин не снимет больше новое кино. Это медийные образы, они равноценны".

Шнуров заявил, что "дух подавления не имеет прямого отношения к Сталину, он (дух подавления) всегда присутствует".