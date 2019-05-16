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Group-IB поддержала аннулирование итогов "Голоса.Дети"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В компании Group-IB, специализирующейся на расследовании киберпреступлений, поддерживают решение Первого канала об аннулировании результатов голосования на проекте "Голос.Дети" после обнаруженных накруток голосов с помощью ботов.

"Сегодня Первый канал принял решение об аннулировании итогов финала шоу "Голос. Дети", мы его поддерживаем", – приводят в пресс-службе Group-IB слова главы компании Ильи Сачкова.

Сачков отметил, что Первый канал нанял специалистов Group-IB для оценки технических параметров и первые результаты расследования показали использование технологий автоматизированной накрутки голосов в пользу одного из участников.

"Мы не оцениваем сейчас этическую сторону вопроса, честность победы и др., мы работаем с фактами и цифровыми доказательствами - и они свидетельствую о вмешательстве. Еще раз подчеркнем, что система выборов победителя не подвергалась ни внешним кибератакам, ни внутреннему воздействию со стороны инсайдера, однако факт автоматизированной накрутки показал ее несовершенство", - считает глава компании.

Так же, по его мнению, уязвимы против таких технологий и другие системы телевизионных голосований с помощью смс.

"Ситуация с "Голосом" поправима, наши специалисты оказывают всю необходимую техническую помощь, однако созданный прецедент должен стать основанием для аудитов и регулярных проверок и других систем выборов", - сказал Сачков.

Первый канал Голос.Дети Group-IB

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