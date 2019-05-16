Первый канал аннулировал результаты финала шоу "Голос. Дети"

24 мая выйдет спецвыпуск программы с участием финалистов последнего сезона

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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Первый канал сообщил о решении аннулировать итоги финала шестого сезона телепроекта "Голос. Дети", по результатам которого победителем была объявлена дочь певицы Алсу.

"Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB представит до конца мая, но уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос. Дети", - говорится в заявлении телеканала, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

24 мая канал в прямом эфире покажет специальный выпуск с участием финалистов последнего сезона.

"Первый канал также примет меры к совершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся не повторилось впредь. В том числе, обратится по этому вопросу к специалистам Group-IB. Обновление механизма голосования будет завершено до старта следующего сезона "Голоса", - сообщил канал.

Эксперты обнаружили накрутку

Ранее в четверг международная компания Group-IB, занимающаяся расследованием киберпреступлений, сообщила, что ее эксперты выявили накрутки с помощью ботов при голосовании на телевизионном проекте "Голос. Дети", в том числе, за участника под номером семь, которым была дочь певицы Алсу.

Была выявлена массированная автоматизированная отправка СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта "Голос. Дети". "При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде "07 31: 2019-04-26 22:47:31", где 07 - порядковый номер участника (под номером 07 в проекте участвовала дочь певицы Алсу - ИФ)",- сказали в пресс-службе.

Всего, по данным Group-IB, в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тыс. СМС сообщений, а телефонные номера принадлежали одному оператору, использовался один тариф, на момент проверки использованные номера были недоступны.

"В ходе расследования также были ранжированы все регионы голосования. Один из них продемонстрировал необычно высокую активность сразу после начала голосования. Исследование показало, что для совершения IVR-звонков здесь были использованы боты. В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд (например, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-39, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-40, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-41 и др.). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 000",- сказали в компании.

Скандал с детским конкурсом

Финал конкурса "Голос. Дети" был показан Первым каналом 26 апреля. В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила, что проверит результаты голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться в ситуации, отметив, что по итогам проверки может быть изменена система голосования. К внутреннему расследованию телеканал привлек международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований.

Специалисты компании должны были оценить информационную безопасность системы подсчета голосов, а также провести технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет технологических приемов недобросовестной конкуренции.

Talpa Media - создатель и владелец формата шоу "Голос" (The Voice), лицензии на шоу проданы в 67 странах. В России правами на показ "Голоса" и "Голоса. Дети" владеет Первый канал.