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Юбилейный фестиваль "Органные вечера в Кусково" приготовил гостям 25 концертных программ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В московской усадьбе Кусково, бывшей резиденции Шереметевых, с 25 мая по 31 августа пройдет Х музыкальный фестиваль "Органные вечера в Кусково", в рамках которого будет представлено 25 концертных программ, сообщили "Интерфаксу" организаторы мероприятия.

"В афише - шедевры европейской музыкальной классики, оригинальные программы этнической и средневековой музыки, джазовые обработки и произведения современных композиторов. С сольными концертами выступят известные органисты: Александр Князев, Алексей Шмитов, Алексей Шевченко, Федор Строганов. Изысканные программы Александра Князева, блестящего виолончелиста и не менее талантливого органиста, всегда привлекают большое количество слушателей. В 2019 году он представит органные версии "Гольдберг-вариаций" и цикла "Искусство фуги" Иоганна Баха", - рассказали они.

"В вокальной программе фестиваля - выступление солистки Большого театра Екатерины Щербаченко, а также концерт ансамбля Intrada, одного из самых успешных академических вокальных коллективов нового поколения", - отмечают организаторы.

Юбилейный фестиваль, подчеркивают собеседники агентства, станет международным: участие в нем подтвердили органист из Нидерландов Жан-Пьер Стайверс, скрипач из Бельгии Тигран Майтесян и солистка Литовского и Латвийского оперных театров, меццо-сопрано Анастасия Лебедянцева.

"Постоянный участник фестиваля - барочная капелла "Золотой век", ведущий российский коллектив "аутентичного" направления, исполняющий музыку XVI-XVIII веков на исторических инструментах. В 2019 году капелла представит на фестивале знаменитую "Кофейную кантату" Баха. Солисты капеллы также выступят на фестивале с камерными программами", - сообщили организаторы.

Художественный руководитель фестиваля Елена Привалова-Эпштейн примет участие в открытии и закрытии мероприятия.

Откроется мероприятие программой, в которой в ее исполнении и ансамбля Rusquartet прозвучат Церковные сонаты для органа, двух скрипок и виолончели Вольфганга Амадея Моцарта, Квартет №11 Дмитрия Шостаковича и Пассакалия до минор, а также Концерт для органа и струнных Иоганна Себастьяна Баха.

Привалова-Эпштейн также примет участие в нескольких камерных концертах - в ансамбле с солистами квартета Rusquartet, скрипачом Гайком Казазяном, с Евгением Брахманом (фортепиано) и Романом Минцем (скрипка), камерным оркестром "Antonio-orchestra" и другими.

Москва Кусково Иоганн Бах

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