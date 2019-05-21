Валерий Гергиев представит в Москве "Хованщину"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Валерий Гергиев с хором и оркестром Мариинского театра представит 11 июня в Москве концертное исполнение оперы Модеста Мусоргского "Хованщина".

Как сообщает пресс-служба Концертного зала Чайковского, главные партии исполнят звезды Мариинского театра - Екатерина Семенчук (Марфа), Михаил Петренко (Иван Хованский), Сергей Скороходов (Андрей Хованский), Станислав Трофимов (Досифей), Евгений Акимов (Василий Голицын).

Все они весной выступили в новой постановке этой оперы в театре Ла Скала (Милан), осуществленной под музыкальным руководством Гергиева. По отзывам критиков, спектакль имел триумфальный успех, особенно высоко была оценена работа дирижера и певцов.

"Творчество Мусоргского и его "Хованщина" всегда занимали важное место в репертуаре Гергиева. В свой первый сезон на посту главного дирижера Мариинского театра (1989) он провел фестиваль, посвященный операм этого композитора, и в дальнейшем постоянно возвращался к его наследию", - отметили в пресс-службе.

Гергиев не раз подчеркивал особое значение "Хованщины". "Это летопись русской истории, русской души. Немыслимо представить себе русскую музыку, не зная, не понимая и не принадлежа душой "Хованщине", - говорил он.

По словам Гергиева, "такой оперы, как "Хованщина", нет в анналах русской музыкальной традиции". "В какой-то степени ее можно сравнивать с громадными полотнами Вагнера, может быть, Берлиоза. Но настолько русской оперы, настолько могучей, с таким размахом, такой неспешной, с одной стороны, и одновременно с таким накалом, с такой энергетикой - второй просто нет", - отмечал Гергиев.