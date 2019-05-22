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Международную Букеровскую премию впервые дали за роман на арабском языке

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Международную Букеровскую премию в 2019 году получила писательница из Омана Джоха Альхартхи; это первый случай, когда жюри "Букера" признало лучшим произведение, написанное на арабском языке, отмечает во вторник The Guardian.

Альхартхи удостоилась награды за роман "Небесные тела", рассказывающий историю одной оманской семьи. Премию в размере 50 тысяч фунтов автор разделит пополам с переводчиком (номинироваться на Букеровскую премию могут авторы из любой страны, но перевод на английский язык является обязательным условием).

The Guardian отмечает, что шорт-лист "Букера" в этом года оказался практически полностью женским: за главную англоязычную литературную премию соревновались полячка Ольга Токарчук ("Веди свой плуг по костям мертвецов"), француженка Анни Эрно ("Годы"), немка Марионн Пошман ("Сосновые острова"), чилийская писательница Алия Трабукко Серан ("Непрожитое"), а также колумбиец Хуан Габриэль Васкес ("Форма руин").

Букеровская премия Оман

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