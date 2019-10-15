Букеровскую премию - 2019 вопреки правилам вручили сразу двум авторам

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Лауреатами Букеровской премии в 2019 году стали канадская и британская писательницы - Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо, сообщается на сайте премии.

Этвуд получила награду за роман "Заветы" - сиквел романа "Рассказа служанки", на основе которого был снят одноименный сериал. Эваристо удостоилась премии за роман "Девушка, женщина, все остальное", рассказывающий истории из жизни 12 чернокожих британок.

До этого года Букеровскую премию получали сразу два автора только дважды в истории, однако в 1993 году организаторы указали в правилах, что "приз не может быть разделен или не вручен".

"Мучительные пять часов судьи Букеровской премии 2019 года обсуждали любимые книги из шорт-листа и сочли невозможным выбрать одного победителя. Они были не столько разделены, сколько не желали больше исключать (претендентов на премию - ИФ), и наконец они выбрали двух и спросили, могут ли они разделить приз между ними. Получив ответ, что это явно противоречит правилам, судьи провели дополнительное обсуждение и решили их (правила - ИФ) проигнорировать", - приводит сайт слова литературного директора Фонда Букеровской премии Габи Вуда.

В мае этого года Международную Букеровскую премию впервые дали за роман на арабском языке.

Букеровская премия - одна из самых престижных наград в английской литературе. Ее присуждают автору лучшему романа года, написанного на английском языке и изданного в Великобритании или Ирландии.