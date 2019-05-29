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Константин Богомолов получил должность худрука Театра на Малой Бронной

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Режиссер Константин Богомолов станет новым художественным руководителем Театра на Малой Бронной, сообщили власти Москвы.

"Этот сезон будет последним для Сергея Голомазова (бывший худрук театра - ИФ). Мы решили предложить эту должность Богомолову", - сообщил в среду журналистам и труппе театра глава департамента культуры Москвы Александр Кировский.

Он добавил, что Голомазов принял решение руководить театром в Риге.

Со своей стороны, Богомолов обещал актерам полностью опираться на коллектив и труппу и сделать так, чтобы в театр вернулось максимальное внимание профессионального сообщества, фестивалей и публики.

"Никто в театре не должен опасаться никаких революций и никаких радикальных событий. Я давно уже не человек революций, а только эволюций",- сказал худрук.

По его словам, если эксперименты и будут, то не радикальные.

"Эксперимент не должен становиться тотальным и господствующим на площадке такого многоопытного, сложного, с великой историей театра", - сказал он.

Театр на Малой Бронной Москва Константин Богомолов

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