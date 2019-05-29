Богомолов пообещал обойтись без революций на посту худрука Театра на Малой Бронной

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Режиссер Константин Богомолов, назначенный художественным руководителем Театра на Малой Бронной, заявил, что не намерен прибегать к резким изменениям.

"Я не намерен делать никаких революций, развитие будет осуществляться эволюционно, только с опорой на труппу, с максимальным вниманием к сотрудникам театра и к раскрытию потенциала труппы и потенциала актеров", - сказал Богомолов в среду "Интерфаксу".

Он добавил, что в театре собрана труппа, которая ждет раскрытия своего потенциала, большого количества работы, прихода разных режиссеров, работы с разным материалом.

"В первую очередь, мои усилия будут направлены на то, чтобы актеры и сотрудники театра были счастливы и гордились тем домом, в котором они работают, теми спектаклями, в которых они играют", - сказал режиссер.