В Москве закрылся музей искусства бывшего совладельца Промсвязьбанка

Предметы из коллекции музея и его здание попали под арест по иску банка к бывшим акционертам

Вид на здание Института русского реалистического искусства Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Москве на неопределенный срок закрылся Институт русского реалистического искусства (ИРРИ) бывшего совладельца санированного Промсвязьбанка Алексея Ананьева. Объявление об этом появилось на сайте музея.

Вместе с музеем закрыли и выставку "Пора разобраться!", посвященная дружбе Александра Каменского с Марком Шагалом и Мартиросом Сарьяном, рассказала "Афише" арт-директор ИРРИ Надежда Степанова.

Это решение она объяснила недавним решением суда, который наложил обеспечительный арест на имущество братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых по иску санированного Промсвязьбанка, совладельцами которого они были до 15 декабря 2017 года. Под арестом оказалось здание, которое находится в управлении ИРРИ, и часть работ из его коллекции. "Мы следим за ситуацией и рассчитываем, что она изменится в лучшую сторону", — добавила Степанова.

30 мая Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество Ананьевых на сумму 282,2 млрд рублей. Промсвязьбанк потребовал введения таких обеспечительных мер, чтобы вернуть активы, в выведении которых он заподозрил бывших владельцев кредитной организации. Ответчиками по иску являются Ананьевы и бывшие топ-менеджеры банка. Дмитрий Ананьев также пытается оспорить действия в отношении банка.

Банк России 15 декабря 2017 года направил Промсвязьбанк на санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Позднее регулятор передал банк Росимуществу.

Институт русского реалистического искусства был создан в 2011 году. Он занимает одно из зданий ситценабивной фабрики Цинделя на Дербеневской набережной в Москве.