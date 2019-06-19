Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных судом картин из коллекции Ананьева

Речь идет о работах Дейнеки, Нисского и Герасимова

Музей Институт русского реалистического искусства в Москве Фото: ТАСС, Владимир Гердо

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Арестованные судом картины из музея экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева пропали из хранилища Института русского реалистического искусства (ИРРИ), заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Промсвязьбанка.

Это выяснили судебные приставы, которые проверяли арестованное имущество в музее. Оказалось, что пропали арестованные работы Георгия Нисского, Исаака Бродского, Александра Дейнеки, Александра Герасимова. Стоимость таких картин достигает сотен миллионов рублей, отметил сотрудник пресс-службы банка.

Эти работы сняли с экспозиции. По словам персонала ИРРИ, затем их поместили в хранилище и упаковали для транспортировки. В хранилище приставы их не нашли.

Музей передал картины кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева, следует из показаний сотрудников ИРРИ. "Таким образом, есть основания полагать, что картины были вывезены из ИРРИ в нарушение запрета Арбитражного суда Москвы", - сообщила пресс-служба Промсвязьбанка.

Ранее этот арбитраж арестовал имущество братьев Ананьевых и десяти бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка на сумму около 282,2 млрд рублей. Арест стал обеспечительной мерой по иску самого банка к бывшим владельцам и менеджменту об ущербе на такую же сумму. Кроме картин под арест попало здание музея, где они хранились.

В связи с этим решением суда ИРРИ закрылся на неопределенный срок.

Банк России 15 декабря 2017 года объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Позднее банк был передан Росимуществу. До санации владельцами кредитной организации были братья Алексей и Дмитрий Ананьевы.