Лауреатами Госпремии стали композитор Родион Щедрин и пианист Николай Луганский

Владимир Путин вручит эти награды в Кремле 12 июня

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Среди лауреатов Государственных премий России 2018 года оказались композитор Родион Щедрин, писатель Павел Басинский и пианист Николай Луганский. Имена лауреатов объявили помощник президента Андрей Фурсенко и советник президента, член президиума Совета при президенте по культуре и искусству Владимир Толстой, передает пресс-служба Кремля.

Щедрин, автор балетов "Кармен-сюита", "Анна Каренина" и "Чайка", семи опер, трех симфоний и 14 концертов получил госпремию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Объявляя его имя, Толстой назвал его одним из крупнейших исполняемых композиторов конца ХХ - начала XXI века и напомнил о творческом союзе Щедрина с Майей Плисецкой.

Пианист Николай Луганский, солист Московской государственной академической филармонии, народный артист России, получил госпремию за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры.

Писатель, литературовед и критик Павел Басинский награжден за вклад в развитие отечественной литературы.

Также лауреатом госпремии 2018 года в сфере искусства стала директор федерального государственного национального парка "Кенозерский" Архангельской области Елена Шатковская. Она получит награды за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России.

Государственные премии в области науки и технологий получат профессор МГУ Валерий Митрофанов, академик РАН Владислав Пустовойт и член-корреспондент РАН Ефим Хазанов. Их наградят за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн. Их открытие позволило впервые осуществить непосредственную регистрацию гравитационных волн.

Премии за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности у пациентов со стенотическими заболеваниями стали академики РАН Владимир Порханов и Владимир Харченко, член-корреспондент РАН Владимир Паршин.

Также госпремию получит академик РАН, научный руководитель института востоковедения РАН Виталий Наумкин за выдающийся вклад в востоковедение.

Владимир Путин вручит госпремии в Кремле 12 июня. Сейчас она составляет 5 млн рублей, с 2020 года ее размер составит 10 млн рублей.